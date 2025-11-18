ताजमहल, आगरा किला में कल एंट्री फ्री; ASI ने विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन के लिए किए खास इंतजाम
हर साल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाता है. इस साल इसकी शुरुआत बुधवार से हो रही है.
आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है. विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन 19 नवंबर यानी बुधवार को आगरा में ताजमहल समेत सभी स्मारकों में पर्यटकों की फ्री एंट्री रहेगी.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है. जिसमें लिखा है कि विश्व धरोहर सप्ताह 19 नवंबर से 25 नवंबर तक है. पहले दिन बुधवार को ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा स्मारक, एत्मादउद्दौला स्मारक समेत सभी स्मारकों में पर्यटकों की फ्री एंट्री रहेगी.
हर साल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाता है. इस साल विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत बुधवार से हो रही है. टूरिस्ट सीजन के चलते पहले ही आगरा के पर्यटन स्थलों पर भीड़ उमड़ रही है. ऐसे में विश्व धरोहर सप्ताह में ताजमहल और अन्य स्मारकों पर फ्री एंट्री के चलते भीड़ और बढ़ सकती है. जिसके चलते एएसआई और सीआईएसएफ ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं बेहतर की हैं.
एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिता कुमार ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन 19 नवंबर की सुबह से आगरा के सभी स्मारकों में पर्यटकों की फ्री एंट्री रहेगी. इसलिए, ताजमहल देखने आने वाले भारतीय पर्यटकों को 50 रुपए और विदेशी पर्यटकों को 1100 रुपए का टिकट नहीं खरीदना होगा.
एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिता कुमार ने बताया कि सभी स्मारकों में टिकट विंडो बंद रहेंगी. लेकिन, ताजमहल में पर्यटकों को मुख्य गुंबद पर जाने के लिए शाही जामा मस्जिद के पास स्थित टिकट विंडों से 200 रुपए का टिकट लेना होगा. एएसआई की ओर से विश्व धरोहर सप्ताह के चलते आगरा में 19 से 25 नवंबर तक अलग-अलग दिन और अलग-अलग स्मारकों में कार्यक्रम होंगे. विश्व धरोहर सप्ताह में स्वच्छता अभियान, ड्राइंग व पेंटिंग और अन्य प्रतियोगिताएं होंगी.
पहले ताजमहल में एंट्री का एक ही टिकट होता था. जिसकी वजह से ताजमहल के मुख्य गुम्बद पर पर्यटकों की भीड़ का अधिक दबाव रहता था. इसको लेकर एएसआई ने ताजमहल में भीड़ नियंत्रण करने के लिए स्टेप टिकट की प्लानिंग की.
एएसआई ने दिसम्बर 2018 में ताजमहल पर भीड़ नियंत्रण के लिए स्टेप टिकटिंग की व्यवस्था शुरू की. जिसमें ताजमहल परिसर में एंट्री का टिकट 50 रुपए किया गया. मुख्य गुम्बद जाने पर 200 रुपए का अतिरिक्त टिकट खरीदना होता है. जिसके बाद ही मुख्य मकबरे में स्थित शाहजहां व मुमताज की कब्र पर्यटक देखते हैं.
