ताजमहल, आगरा किला में कल एंट्री फ्री; ASI ने विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन के लिए किए खास इंतजाम

आगरा के ताजमहल में इन दिनों पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है. विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन 19 नवंबर यानी बुधवार को आगरा में ताजमहल समेत सभी स्मारकों में पर्यटकों की फ्री एंट्री रहेगी. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इस बारे में एक आदेश जारी किया है. जिसमें लिखा है कि विश्व धरोहर सप्ताह 19 नवंबर से 25 नवंबर तक है. पहले दिन बुधवार को ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा स्मारक, एत्मादउद्दौला स्मारक समेत सभी स्मारकों में पर्यटकों की फ्री एंट्री रहेगी. हर साल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाता है. इस साल विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत बुधवार से हो रही है. टूरिस्ट सीजन के चलते पहले ही आगरा के पर्यटन स्थलों पर भीड़ उमड़ रही है. ऐसे में विश्व धरोहर सप्ताह में ताजमहल और अन्य स्मारकों पर फ्री एंट्री के चलते भीड़ और बढ़ सकती है. जिसके चलते एएसआई और सीआईएसएफ ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाएं बेहतर की हैं. एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिता कुमार ने एक आदेश जारी किया है. जिसमें विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन 19 नवंबर की सुबह से आगरा के सभी स्मारकों में पर्यटकों की फ्री एंट्री रहेगी. इसलिए, ताजमहल देखने आने वाले भारतीय पर्यटकों को 50 रुपए और विदेशी पर्यटकों को 1100 रुपए का टिकट नहीं खरीदना होगा.