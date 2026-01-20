नए लुक में नजर आएगा ताज सिटी म्युनिसिपल म्यूजियम, ओपन थिएटर से मिलेगा रंगकर्मियों को नया मंच

अंग्रेजों के समय की जॉन्स पब्लिक लाइब्रेरी का नवीनीकरण शुरू. (Photo Credit; ETV Bharat)
आगरा: जिले में स्थित अंग्रेजों के जमाने की जॉन्स पब्लिक लाइब्रेरी का रिनोवेशन किया जा रहा है. आगरा नगर निगम की ओर से करीब 8 करोड़ रुपये की लागत से जॉन्स पब्लिक लाइब्रेरी और ताज सिटी म्युनिसिपल म्यूजियम के रिनोवेशन के साथ ही ओपन थिएटर और अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं. जिससे जहां रंगमंच के कलाकारों को नया मंच मिलेगा. इसके साथ ही बनाए जा रहे नॉलेज पार्क से युवा भी ज्ञान और इतिहास से रूबरू होंगे.
राजकिशोर 'राजे', वरिष्ठ इतिहासकार व पूर्व म्यूजियम अधीक्षक (Video Credit; ETV Bharat)
बता दें, आगरा नगर निगम की ओर से पर्यावरण संरक्षण और आधुनिकता को लेकर नया प्रोजेक्ट तैयार किया है. जिसमें हरियाली की बलि नहीं हो. इसलिए, शहर के बीचों बीच में सांस्कृतिक केंद्र बनाया जा रहा है. जिसमें एक भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. वहीं नगर निगम के ओपन थिएटर बनाने का मुख्य उद्देश्य आगरा की विलुप्त होती रंगमंच परंपरा को पुनर्जीवित करना है. जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को नया मंच मिलेगा. जिनमें नाटककार, गायक और नर्तक अब महंगे ऑडिटोरियम पर निर्भर नहीं रहेंगे. यह मंच उनके लिए अपनी कला को प्रदर्शित करने का एक सुलभ और प्रभावशाली माध्यम बनेगा.
नॉलेज पार्क का तोहफा: पालीपार्क परिसर में अमृत योजना के तहत एक नॉलेज पार्क विकसित हो रहा है. जो छात्रों के साथ ही विजिटर्स के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा. इस नॉलेज पार्क में महापुरुषों के जीवन संघर्ष और उपलब्धियों की जानकारी डिजिटल और भौतिक बोर्डों के माध्यम से मिलेगी. जिससे भ्रमण पर आने वाले विजिटर्स मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानार्जन भी कर सकेंगे. नॉलेज पार्क में भारत के उन महान व्यक्तित्वों की कहानियां उकेरी जाएंगी. जिन्होंने दुनिया में देश का मान बढ़ाया है. इसमें विद्वानों की मूर्तियों के साथ क्यूआर कोड या सूचना पट्ट लगेंगे.
ताज सिटी म्युनिसिपल म्यूजियम का 2011 को उद्घाटन: बता दें कि आगरा शहर के बीचों बीच ताज सिटी म्युनिसिपल म्यूजियम है. जिसकी लोगों की म्यूजियम बनाने की मांग पर सन् 2007-2008 में नींव रखी गई थी. तब करीब 30 लाख रुपये की लागत में ये म्यूजियम बनकर तैयार हुआ. इसके साथ ही 12 मार्च 2011 में ताज सिटी म्युनिसिपल म्यूजियम का तत्कालीन नगर विकास मंत्री नकुल दुबे और महापौर अंजुला ने उद्घाटन किया था. इसकी शुरुआत बल्का बस्ती से निकली अति प्राचीन 5 मूर्तियों से हुई थी. जो अंजनी माता और अन्य 4 खंडित मूर्तियां थीं. जिन्हें म्यूजियम में रखवाया गया. इसके बाद 160 प्राचीन मूर्तियां मथुरा से यहां पर लगाई गईं. जॉन्स पब्लिक लाइब्रेरी और म्यूजियम के रिनोवेशन से शोधार्थी और पाठक फिर से इसकी ओर आकर्षित होगें. वरिष्ठ इतिहासकार व पूर्व म्यूजियम अधीक्षक राजकिशोर 'राजे' बताते हैं कि, लाइब्रेरी के साथ ही म्यूजियम का Renovation किया जाना सही कदम है. रिनोवेशन का काम तेजी से चल रहा. (Photo Credit; ETV Bharat) ताज सिटी म्यूजियम में ये दुलर्भ चीजें: वरिष्ठ इतिहासकार व पूर्व म्यूजियम अधीक्षक राजकिशोर 'राजे' बताते हैं, ताज सिटी म्यूजियम में सैकड़ों मूर्तियां, लेख, प्राचीन सरकारी दस्तावेज, सिक्के, लिपियां हैं. यहां पर गार्डन ऑफ आगरा का नक्शा, रेलवे आने से पहले आगरा का नक्शा, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित आगरा शहर की जानकारी भी यहां पर है. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सन् 1939 में शहर के छात्र नेता ओमप्रकाश शर्मा को लिखे पत्र की छायाप्रति, महात्मा गांधी के पत्र, गांधी जी का आगरा प्रवास में प्रयोग किया चरखा, कुषाण कालीन खंडित मानव प्रतिमा, बौद्ध, मुगल, शाक्य कालीन मूर्तियों के साथ यमुना जी की प्रतिमा है. इसके साथ ही ताज सिटी म्यूजियम में मोहब्बत की निशानी ताजमहल को सेवेन वंडर्स में शामिल करने वाली शील्ड ताम्रपत्र भी है. जो तत्कालीन आगरा महापौर अंजुला सिंह माहौर को मिला था. उन्होंने इसे म्यूजियम को प्रदान किया था. मैंने भी म्यूजियम में सोने के वर्क दान किए थे. जिससे यहां पर आने वाले लोगों को तमाम नॉलेज मिल सके. Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat) जॉन्स पब्लिक लाइब्रेरी का इतिहास:
वरिष्ठ इतिहासकार व पूर्व म्यूजियम अधीक्षक राजकिशोर 'राजे' बताते हैं, जिस भवन में अभी लाइब्रेरी संचालित होती है. जो कि डच व्यापारी जॉन्स की रंगशाला थी. जॉन्स ने हरियाली के बीच अपनी रंगशाला बनाई थी. जहां पर शाम होते ही घुंघुरुओं की आवाज गूंजती थी. इस भवन को डिजाइन भी इसी प्रकार किया गया था. लेकिन जब मेजर जॉन्स का बुरा दौर शुरू हुआ तो उसने अपनी खोई साख बचाने के लिए यहां दूसरा पुस्तकालय स्थापित कराया. आजादी के बाद यहां पर आगरा निगर निगम का कार्यालय भी चला.
नया रोमांच मिलेगा, जल्द काम होगा पूरा: ताज सिटी म्युनिसिपल म्यूजियम आगरा (Photo Credit; ETV Bharat)
नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने बताया कि नगर निगम शहर की ताजमहल की छवि से आगे ले जाकर एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम काम किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट के अगले कुछ माह में पूरा होने की उम्मीद है.
क्यों खास है ये ओपन एयर थिएटर
●प्राकृतिक एम्फीथिएटर: पेड़ों की छांव में बैठने की व्यवस्था और प्राकृतिक ध्वनि–प्रतिध्वनि का ध्यान रखा जाएगा.
● सुविधाएं: कलाकारों के लिए ग्रीन रूम, आधुनिक लाइटिंग और साउंड सिस्टम भी लगेगा.
● लोकेशन: शहर के बीचों-बीच होने की वजह से यहां पर आमजन आसानी से पहुंच सकेंगे.
● सांस्कृतिक पहचान: ओपन एयर थिएटर आगरा के रंगमंच कल्चर को दोबारा स्थापित करने की एक पहल है.