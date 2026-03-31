ETV Bharat / state

सावधान ! "डिजिटल अरेस्ट" का नया खेल: आगरा में बुज़ुर्ग से 5 लाख रुपये की ठगी, कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं ?

दरअसल जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के पंचवटी, श्याम नगर निवासी 65 वर्षीय अशोक कुमार श्रीवास्तव को 27 मार्च की दोपहर एक अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को अधिकारी बताया. कहा कि आपका नाम पुलवामा हमले की साजिश में सामने में आया है. जिसकी गोपनीय जांच चल रही है. मामला देशद्रोह का है. इसे हल्के में ना लें. जेल जाना पड़ेगा. और घर में भी कोई नहीं बचेगा. इसमें जमानत तक नहीं है.

आगरा: ताजनगरी को साइबर ठग गिरोहों ने अपने निशाने पर लेकर रखा है. कुछ दिनों के अंदर 6 से अधिक डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ चुका हैं. जिसमें लाखों रुपये की ठगी की बात सामने आई है. रिटायर शिक्षक से 25 लाख की ठगी का मामला सुलझ भी नहीं पाया था कि एक और वारदात सामने आ गई. इस बार पीड़ित से पांच लाख की ठगी हुई है. इस बार भी निशाने पर बुजुर्ग ही रहे. पुलिस भी लगातार लोगों से ऐसा कॉल आने पर सतर्क रहने और तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करने की अपील कर रही है.

कॉल करने वाले की धमकी से अशोक कुमार घबरा गये. जांच के नाम पर वीडियो कॉल पर लेकर कई दस्तावेज भेजे. कहा कि खाते में जो रकम है. इस बारे में प्रमाण दें. रकम के प्रमाण नहीं दिए तो साफ हो जाएगा कि आतंकवादियों के मददगार हो.



साइबर थाने में मामला दर्ज

पीड़ित अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों ने इतना डराया कि कुछ भी सोचने और समझने का मौका ही नहीं दिया. कहा कि जान बचानी है तो जैसा हम कह रहे हैं. वैसा ही करो. सबसे पहले बैंक जाएं. इसके बाद बताए बैंक खाता नंबर में पांच लाख रुपये आरटीजीएस कराएं. मेरे रकम भेजने के बाद दोबारा कॉल नहीं आई. जिससे मुझे ठगी का अहसास हुआ. जिस पर साइबर थाना पुलिस में शिकायत दी.

साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक रीता यादव ने बताया कि पीड़ित बुजुर्ग की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके जांच की. जिसके बाद जिस बैंक खाते में रकम भेजी गई थी. उसे फ्रीज कराया है. जिससे ठगी की रकम वापस मिलेगी या नहीं. इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं. क्योंकि, साइबर क्रिमिनल रकम आते ही उसे दूसरे खातों में ट्रांसफर कर देते हैं.



डरें नहीं, सतर्क बनें

डीसीपी आदित्य सिंह ने जनता से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई मोबाइल पर कॉल करके पुलिस, विजिलेंस, सीबीआई, ईडी, आयकर, कस्टम, क्राइम ब्रांच, एसटीएफ के नाम पर धमकाए तो डरे नहीं. क्योंकि, ये सभी एजेंसी किसी को वीडियो करके अरेस्ट नहीं करती हैं. ऐसा कॉल आने पर सतर्क हो जाएं. डरे नहीं. घबराए नहीं. ऐसे अनजान व्यक्ति के बारे में तत्काल पुलिस और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में रिटायर्ड JE को 73 दिनों तक 'डिजिटल अरेस्ट' रखा; 1.17 करोड़ की ठगी, CBI अफसर बनकर धमकाया

