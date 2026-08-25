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स्कूल यूनिफॉर्म की शिकायत करने पहुंचे प्रिंसिपल पर टेलर ने किया हमला, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर से कटी उंगली

अलवर: शहर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में निजी स्कूल की यूनिफॉर्म की क्वालिटी को लेकर शिकायत दूर कराने पहुंचे प्रिंसिपल और टेलर में विवाद हो गया. कहासुनी से शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया. टेलर ने धारदार हथियार से प्रिंसिपल पर हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर घायल हो गए. स्कूल के लोग मौके पर पहुंचे और प्रिंसिपल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. स्कूल प्रशासन ने वैशाली नगर थाने में प्रकरण दर्ज कराया है. दूसरे पक्ष को भी हल्की चोट आई है, जिसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है.

वैशाली नगर थानाधिकारी महेश तिवारी ने बताया कि स्कूल प्रिंसिपल और टेलर में विवाद हो गया, जो बाद में झगड़े में बदल गया. पीड़ित पक्ष के गौरव शर्मा ने बताया कि घायल प्रिंसिपल हेमसिंह राजपूत वैशाली नगर स्थित स्कूल में प्रिंसिपल हैं. कुछ दिनों से यूनिफॉर्म को लेकर परिजनों की शिकायत आ रही थी. प्रिंसिपल ने फोन पर टेलर को अवगत कराया, जिस पर टेलर ने उन्हें वैशाली नगर स्थित अपने गोदाम पर बुलाया. मंगलवार को प्रिंसिपल टेलर राकेश के पास पहुंचे और शिकायतें दूर करने की बात कही. इस दौरान कहासुनी मारपीट में बदल गई.