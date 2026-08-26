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आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा के खिलाफ ताहिर हुसैन पहुंचा हाईकोर्ट

नई दिल्ली: 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली उम्रकैद की सजा को ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ताहिर हुसैन की याचिका पर हाईकोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा. 31 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में ताहिर हुसैन समेत पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले के छह आरोपियों को बरी करने का भी आदेश दिया था. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस दलील को खारिज कर दिया कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए. कोर्ट ने कहा कि दोषियों में सुधार की गुंजाइश है. कोर्ट ने 13 जुलाई को इस मामले के सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया उनमें नाजिम, कासिम, अनस और जावेद शामिल हैं. कोर्ट ने जिन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया उनमें हसीन ऊर्फ मुल्लाजी ऊर्फ सलमान, मीर खान, फिरोज, जावेद, गुल्फाम, शोएब आलम ऊर्फ बॉबी और मुंतजिम ऊर्फ मुसा शामिल हैं.

बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने 3 जून 2020 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में कहा गया कि 24 और 25 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन ने अपने घर और चांद बाग पुलिया के पास मस्जिद से भीड़ का नेतृत्व किया और उसे सांप्रदायिक रुप दिया. चार्जशीट में कहा गया था कि अंकित शर्मा हत्या के लिए साजिश रची गई थी. अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के नेतृत्व में भीड़ ने खास रुप से टारगेट किया. खजूरी खास इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर वारदात हुई. शर्मा की हत्‍या के बाद भीड़ ने एक नाले में लाश फेंक दी.