ETV Bharat / state

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा के खिलाफ ताहिर हुसैन पहुंचा हाईकोर्ट

ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली उम्रकैद की सजा को ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, हाईकोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुनवाई

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में सजा के खिलाफ ताहिर हुसैन पहुंचा हाईकोर्ट
आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में सजा के खिलाफ ताहिर हुसैन पहुंचा हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 26, 2026 at 6:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से मिली उम्रकैद की सजा को ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ताहिर हुसैन की याचिका पर हाईकोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा. 31 जुलाई को कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में ताहिर हुसैन समेत पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले के छह आरोपियों को बरी करने का भी आदेश दिया था. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की उस दलील को खारिज कर दिया कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए. कोर्ट ने कहा कि दोषियों में सुधार की गुंजाइश है. कोर्ट ने 13 जुलाई को इस मामले के सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया उनमें नाजिम, कासिम, अनस और जावेद शामिल हैं. कोर्ट ने जिन आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया उनमें हसीन ऊर्फ मुल्लाजी ऊर्फ सलमान, मीर खान, फिरोज, जावेद, गुल्फाम, शोएब आलम ऊर्फ बॉबी और मुंतजिम ऊर्फ मुसा शामिल हैं.

बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राईम ब्रांच ने 3 जून 2020 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था. क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में कहा गया कि 24 और 25 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन ने अपने घर और चांद बाग पुलिया के पास मस्जिद से भीड़ का नेतृत्व किया और उसे सांप्रदायिक रुप दिया. चार्जशीट में कहा गया था कि अंकित शर्मा हत्या के लिए साजिश रची गई थी. अंकित शर्मा को ताहिर हुसैन के नेतृत्व में भीड़ ने खास रुप से टारगेट किया. खजूरी खास इलाके में ताहिर हुसैन के घर के बाहर वारदात हुई. शर्मा की हत्‍या के बाद भीड़ ने एक नाले में लाश फेंक दी.

पुलिस के मुताबिक कुछ लोग लाश नाले में फेंक रहे थे. अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्‍टरों ने पाया था कि तेज धार वाले हथियार से 51 वार के निशान हैं. ताहिर ने ही चांद बाग इलाके में भीड़ को उकसाया. चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है.

दिल्ली पुलिस ने अंकित के पिता के बयान पर ताहिर हुसैन के खिलाफ केस दर्ज किया है. ताहिर हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 365, 201 और धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. उसके छत से काफी मात्रा में हिंसा में इस्तेमाल किए गए सामान बरामद किए गए. बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और करीब दो सौ लोग घायल हो गए थे.

ये भी पढ़ें :

अंकित शर्मा हत्याकांड: दोषी ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

अंकित शर्मा हत्याकांड के दोषी ताहिर हुसैन को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

TAGGED:

DELHI HIGH COURT
TAHIR HUSSAIN LIFE IMPRISONMENT
DELHI RIOTS 2020
ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट का किया रुख
IB OFFICER ANKIT SHARMA MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.