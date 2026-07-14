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दिल्ली दंगा: ताहिर हुसैन केवल एक्टर, डायरेक्टर कौन? कपिल मिश्रा ने केजरीवाल से पूछे ये पांच सवाल

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा- ताहिर हुसैन ने अंकित शर्मा को 51 बार चाकू मारा.

दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा
दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 14, 2026 at 1:12 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी बीच मंगलवार को वर्ष 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में दोषी ठहराए गए आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर कपिल मिश्रा ने हमला बोला है. मंत्री कपिल मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का केवल एक एक्टर था. डायरेक्टर कौन है? इसमें बहुत से ऐसे लोग शामिल थे जो अभी बचे हुए हैं.

मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल गैंग के हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं. ताहिर हुसैन ने अंकित शर्मा को 51 बार चाकू मारा यह बात भी जांच में सामने आई है. केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग मनीष सिसोदिया व संजय सिंह भी ताहिर हुसैन का बचाव करने में लगे थे. उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने एक बार भी अंकित शर्मा की हत्या पर दुख नहीं जताया.

कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल से पूछे पांच सवाल

कपिल मिश्रा ने पूछा सीएम के रूप में केजरीवाल ने अंकित शर्मा की हत्या पर दो शब्द क्यों नहीं बोलें? संजय सिंह ने ताहिर हुसैन को बार-बार बेगुनाह क्यों बताया? जिन लोगों ने सड़कें बंद की, उन्होंने ही हत्याएं और दंगे किए, केजरीवाल गैंग ने सड़कें बंद करने वालों का समर्थन क्यों किया? हिंदू पीड़ितों से मिलने केजरीवाल के मंत्रिमंडल का कोई भी आदमी क्यों नहीं गया? दंगों राहत के कार्य केवल एक खास समाज के लोगों के लिए ही क्यों किये गए?

उमर खालिद जैसे लोग भी इन दंगों की साजिश में शामिल थे- कपिल मिश्रा

कपिल मिश्रा ने कहा कि उमर खालिद जैसे लोग भी इन दंगों की साजिश में शामिल थे. सड़कों को बंद करके, हिंदुओं को घेर कर और बाद में पलायन करवाने का एक प्लान बनाया गया था. उसी के रूप में दिल्ली दंगे किए गए थे. ताहिर हुसैन का दोष सिद्ध हो गया है. एक नौजवान बेगुनाह, निरपराध आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, जिनको मारकर लाश नाले में फेंक दिया गया था. लेकिन इससे भी बड़ी बात ताहिर हुसैन कौन था. वह आम आदमी पार्टी का पार्षद था. AAP के लोग उसे क्यों बचा रहे थे. क्यों केजरीवाल और उनके नजदीकियों संजय सिंह के वह लगातार संपर्क में था. जब ताहिर हुसैन अंकित शर्मा का मर्डर कर रहा था तब भी वह इन लोगों के संपर्क में था और उमर खालिद के संपर्क में था.

हिंदुओं का नरसंहार करने की रची थी साजिश

कपिल मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली दंगे की जो पूरी थ्योरी थी, वह आज सामने आई गई है. इन सब लोगों ने मिलकर सड़कें बंद कराके हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश रची थी. आज यह लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं. सनातनी बनने का ढोंग कर रहे हैं. जब ये लोग सत्ता में थे तो उन्होंने अंकित शर्मा जैसे पता नहीं कितने बेगुनाह निरपराध हिंदू नौजवानों की हत्या करवाने का मर्डर कराने का दिल्ली दंगों का जो प्लान था, उसके भागीदार थे. फिर इन अपराधियों को बचाने की सारी साजिश केजरीवाल गैंग के द्वारा की गई.

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ANKIT SHARMA MURDER CASE
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