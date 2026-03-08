ETV Bharat / state

लखनऊ में 11 और 12 मार्च को इन रूटों पर ट्रैफिक डायवर्जन

लखनऊः राजधानी के पुराने शहर में 21वीं रमजान के मौके पर निकलने वाले ऐतिहासिक ताबूत के जुलूस को लेकर यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है. आगामी 11 और 12 मार्च 2026 को रौजा-ए-नजफ रुस्तमनगर से शुरू होकर कर्बला तालकटोरा तक जुलूस निकलेगा. इसके मद्देनजर सआदतगंज, बाजारखाला और राजाजीपुरम जैसे इलाकों में भारी ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा.





यातायात पुलिस के मुताबिक भोर तीन बजे से ही जुलूस के मार्ग पर सामान्य वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. नक्खास, हैदरगंज, बुलाकी अड्डा और एवररेडी तिराहा जैसे प्रमुख बिंदुओं से यातायात को वैकल्पिक मार्गों पर मोड़ा गया है. हालांकि, आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए इन प्रतिबंधित रास्तों पर भी विशेष छूट रहेगी.





​जुलूस का मार्ग: ​जुलूस रौजा-ए-नजफ से शुरू होकर नजफ रोड, मंसूर नगर, गिरधारी सिंह इंटर कॉलेज, बिल्लौचपुरा, बाजारखाला, टुड़ियागंज, हैदरगंज, बुलाकी अड्डा और एवररेडी तिराहा होते हुए कर्बला तालकटोरा पर संपन्न होगा.





इन रूटों पर रहेगा डायवर्जन

