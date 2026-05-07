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ताड़मेटला नक्सल अटैक केस, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 10 आरोपियों की रिहाई को बरकरार रखा

छत्तीसगढ़ HC ने ताड़मेटला नक्सली हमले के 10 आरोपियों की रिहाई को बरकरार रखा है. इस हमले में 76 जवान शहीद हुए थे.

Chhattisgarh High Court Bilaspur
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 7, 2026 at 10:57 PM IST

6 Min Read
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बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2010 के ताड़मेटला माओवादी हमले में अहम फैसला सुनाया है. इस केस में सभी 10 आरोपियों की रिहाई के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस हमले में 76 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे. हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी और जांच में प्रक्रियागत खामियों का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया है.

फैसले पर हाईकोर्ट ने क्या कहा ?

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की एक खंडपीठ ने आरोपियों को बरी करने वाले निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा. हाईकोर्ट ने जांच तथा अभियोजन में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया. 5 मई को पारित यह आदेश गुरुवार को हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया. इस आदेश में कहा गया कि अपराध की गंभीरता के बावजूद, CRPF कर्मियों पर हुए एक बड़े हमले में आरोपियों की रिहाई को सीधे सबूतों की कमी की वजह से बरकरार रखा गया है. इसके अलावा अधूरे सबूत, जांच में खामियों और उचित संदेह से परे अपराध साबित करने में विफलता के कारण इसे बरकरार रखा गया है.

क्या है ताड़मेटला नक्सली हमला ?

6 अप्रैल, 2010 को चिंतागुफा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत ताड़मेटला गांव के जंगलों में किए गए घातक माओवादी हमले से यह केस जुड़ा हुआ है. उस समय यह स्थान दंतेवाड़ा जिले में था, लेकिन अब यह सुकमा जिले का हिस्सा है. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की 62वीं बटालियन की एक टीम, राज्य पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर, इलाके में गश्त कर रही थी, तभी भारी हथियारों से लैस माओवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें CRPF के 75 जवान और एक राज्य पुलिसकर्मी मारे गए. इस मामले में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनके खिलाफ कोंटा में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था. बाद में इस मामले को दंतेवाड़ा की सत्र अदालत को सौंप दिया गया.

साल 2013 में दंतेवाड़ा कोर्ट ने सुनाया था फैसला

7 जनवरी 2013 को दंतेवाड़ा के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सभी 10 आरोपियों को बरी कर दिया, यह मानते हुए कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे आरोपों को साबित करने में विफल रहा था. बरी किए गए 10 लोगों में से दो की तब मृत्यु हो चुकी थी. बरी किए जाने के फ़ैसले को चुनौती देते हुए, राज्य सरकार ने 2014 में हाई कोर्ट में अपील दायर की. तब से इस केस की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी.

सरकार ने कोर्ट में क्या पक्ष रखा ?

हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा ने, डिप्टी एडवोकेट जनरल सौरभ पांडे की मदद से, यह दलील दी कि ट्रायल कोर्ट अहम सबूतों को ठीक से समझने में नाकाम रहा. इन सबूतों में एक आरोपी का बयान शामिल था जिसे दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 के तहत रिकॉर्ड किया गया था, और घटनास्थल से बरामद किए गए विस्फोटक भी शामिल थे.राज्य सरकार ने यह भी तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने CrPC की धारा 311 के तहत दायर एक अर्ज़ी को खारिज करके गलती की; इस अर्ज़ी में सात घायल CRPF जवानों की गवाही लेने की मांग की गई थी, जो इस हमले के चश्मदीद गवाह थे.

हाईकोर्ट ने फैसले को लेकर क्या कहा ?

हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया कि ऐसा कोई सीधा सबूत या चश्मदीद गवाह की गवाही मौजूद नहीं थी जो आरोपियों को इन हत्याओं से जोड़ सके, और किसी भी चश्मदीद गवाह ने उन्हें इन वारदातों को अंजाम देने वालों के तौर पर नहीं पहचाना था. CrPC की धारा 164 के तहत दिया गया कथित बयान किसी भी स्वतंत्र सबूत से पुष्ट नहीं होता है.अभियोजन पक्ष द्वारा जिन विस्फोटकों और हथियारों का ज़िक्र किया गया था, वे अपराध स्थल से बरामद हुए थे, न कि आरोपियों के कब्ज़े से. कोर्ट ने आगे कहा कि बरामद की गई चीज़ों के विस्फोटक होने की पुष्टि करने वाली फ़ॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने पेश नहीं की गई थी.

हाईकोर्ट ने आगे कहा कि यह देखकर बहुत दुख होता है कि, कथित तौर पर नक्सलियों द्वारा किए गए एक क्रूर हमले में 75 CRPF जवानों और राज्य पुलिस के एक सदस्य की जान जाने के बावजूद, अभियोजन एजेंसियां असली अपराधियों की पहचान स्थापित करने में नाकाम रही हैं.हमें यह देखकर भी उतना ही दुख होता है कि इतने गंभीर मामले को, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई और राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पहुंचा, अंततः इस तरह से निपटा गया कि आरोपियों के खिलाफ़ कोई भी कानूनी तौर पर मान्य और भरोसेमंद सबूत पेश नहीं किया जा सका. नतीजतन, माननीय ट्रायल कोर्ट को उन्हें बरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा.

राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने का जो आदेश दिया गया है, उसे विकृत, अतार्किक, या तर्क-बुद्धि और न्यायिक औचित्य के खिलाफ़ नहीं कहा जा सकता. इसके अलावा हाईकोर्ट ने जांच में पाई गई कमियों पर चिंता जताई है. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह भविष्य में होने वाली गंभीर अपराधों की जांच में, खासकर उन मामलों में जिनमें बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई हो और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचा हो. ऐसे मामलों में जांच के उच्च मानकों को सुनिश्चित करे.

सोर्स: पीटीआई

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