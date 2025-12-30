ETV Bharat / state

तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की पूर्णकालिक डीजीपी, अधिसूचना जारी

रांचीः झारखंड की पहली महिला डीजीपी तदाशा मिश्रा को झारखंड की प्रभारी डीजीपी से स्थायी डीजीपी बना दिया गया है. इस सबंध सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है.

प्रभारी से स्थायी डीजीपी बनीं तदाशा मिश्रा

आईपीएस अधिकारी तदाशा मिश्रा को राज्य का महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (डीजीपी–HoPF) नियुक्त कर दिया है. इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 30 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार तदाशा मिश्रा (आईपीएस, 1994 बैच) की नियुक्ति वर्ष 2025 में अधिसूचित “महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड (पुलिस बल प्रमुख) का चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2025” के प्रावधानों के तहत की गई है. साथ ही 29 दिसंबर 2025 की संशोधित संकल्प संख्या-5051 में निहित प्रावधानों को भी इस नियुक्ति में आधार बनाया गया है.

प्रभारी से पूर्णकालिक डीजीपी

अधिसूचना में कहा गया है कि तदाशा मिश्रा पहले से झारखंड की प्रभारी महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (HoPF) के रूप में कार्यरत थीं. अब उन्हें औपचारिक रूप से झारखंड के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक (HoPF) के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित कर दिया गया है.

राज्यपाल के आदेश से जारी अधिसूचनायह नियुक्ति झारखंड के राज्यपाल के आदेश से की गई है और अधिसूचना पर गृह विभाग के अवर सचिव अजीत कुमार सिंह के हस्ताक्षर हैं. अधिसूचना संख्या 13/पी-101/2024-5065/सी, दिनांक 30/12/2025 के तहत इसे राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु भी चिह्नित किया गया है.