टीएडी मंत्री का हमला: विधायक घोघरा गुंडागर्दी करते हैं, सांसद रोत पांच साल में करोड़पति कैसे बने?

टीएडी मंत्री ने कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा और सांसद राजकुमार रोत पर जोरदार हमला बोला और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया.

TAD Minister Babulal Kharadi
जन​जाति विकास मंत्री और जिले के प्रभारी बाबूलाल खराड़ी (ETV Bharat Dungarpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 2, 2026 at 5:37 PM IST

डूंगरपुर: जन​जाति विकास मंत्री (टीएडी ) और जिले के प्रभारी बाबूलाल खराड़ी ने सोमवार को डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोघरा और बीएपी सांसद राजकुमार रोत पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि विधायक गुंडागर्दी पर उतर आए हैं. उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं. इसी प्रकार जमीन धोखाधड़ी के 2 केस दर्ज है. वे पंचायत समिति के क्वार्टर में भी अवैध रूप से रह रहे है. ऐसे में उन्हें दूसरों पर आरोप लगाने से पहले खुद को देख लेना चाहिए. मंत्री खराड़ी ने सांसद राजकुमार रोत पर तंज कसते हुए कहा कि वे 5 साल में करोड़पति बन गए, आखिर कौनसे खेत में नोटों की खेती की है. मंत्री ने उन पर लगाए गए आरोपों को भी निराधार बताया.

मंत्री खराड़ी सोमवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. मंत्री ने केंद्रीय आम बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसमें गरीब, मजदूर, किसान, महिला, बुजुर्ग और कर्मचारी वर्ग का ध्यान रखा गया है. खराड़ी ने विधायक घोघरा पर आरोप लगाया कि वे गुंडागर्दी पर उतर आए हैं. एक जनप्रतिनिधि का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए. उनका तरीका ठीक नहीं है. कई बार वे अधिकारियों से उलझ जाते हैं. यह राजनीतिक व्यक्ति का काम नहीं है. निर्वाचित जनप्रतिनिधि को ऐसा नहीं करना चाहिए.

मंत्री ने कहा कि उन पर जो आरोप लगाए हैं, उसे लेकर विधानसभा में ही खुली चुनौती दी थी. मंत्री बोले- 'विधायक घोघरा 1 रुपए का भी आरोप साबित करके बता दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या वे राजनीति छोड़ने के लिए तैयार रहे.' उन्होंने कहा मां- बाड़ी का काम जब शुरू किया था. उसी समय सभी को निर्देश दिए गए थे कि पैसा लेने और देने वाला दोनों ही जिम्मेदार होंगे. इस बारे में खैरवाड़ा और कोटा से कुछ शिकायतें आई थी. उस पर तुरंत कार्रवाई की गई.

मंत्री खराड़ी ने कांग्रेस के डूंगरपुर जिलाध्यक्ष और विधायक गणेश घोघरा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके कई कारनामे सामने आए हैं. वे खुद कोई दूध से धुले हुए नहीं है. घोघरा डूंगरपुर पंचायत समिति के क्वार्टर नंबर 9 में किसके इशारे पर और किसके कहने पर रह रहे हैं. यह क्वार्टर 2022-2023 में किसी और के नाम पर अलॉट था. उस समय तक वह किराया और बिल भरता था, लेकिन 2023 के बाद से अब तक इसका न तो बिजली बिल भरा है और न ही किराया. ये अवैध नहीं तो और क्या है?. इसके अलावा विधायक घोघरा के नाम पर जमीन घोटाले की 2 एफआईआर दर्ज है. मंत्री ने दोनों एफआईआर की कॉपी भी दिखाई. इसी प्रकार मनरेगा में खूब गड़बड़ियां हुई है. काम हुए नहीं और पैसा उठा लिया. मंत्री ने कहा कि उनके सभी घोटालों की पूरी जांच होगी.

5 साल में करोड़पति कैसे बन गए सांसद? : जनजाति विकास मंत्री खराड़ी ने भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे पहले ये बताएं कि उन्होंने कौनसे खेत में नोटों की खेती की, जो 5 साल में करोड़पति बन गए. वे सिर्फ आरोप लगाकर गुमराह करने की बाते करते हैं. उनका एक विधायक जयकृष्ण पटेल रिश्वतखोरी में पकड़ा जा चुका है. उन्होंने कहा कि इन्होंने लूट की दुकानें खोल रखी है.

