क्या ‘जल बोर्ड’ बुझा पाएगा रायपुर की प्यास, या फिर गर्मी में मचेगा पानी के लिए हाहाकार

पेयजल संकट से निपटने के लिए रायपुर नगर निगम ने किया है जल बोर्ड का गठन.

WATER SHORTAGE IN RAIPUR
जल बोर्ड का गठन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 21, 2026 at 2:08 PM IST

6 Min Read
रायपुर: गर्मी का मौसम आने वाला है. गर्मी के दिनों में रायपुर शहर में पानी कि किल्लत हर साल आम बात हो गई है. पानी की समस्या को लेकर हर बार सियासत होती है, लेकिन समाधान नहीं निकलता. एक बार फिर गर्मी शुरू होने से पहले ही शहर के कई वार्डों में सप्लाई, प्रेशर, टैंकर और लीकेज को लेकर हड़कंप मचा हुआ है.

इस समस्या के समाधान के लिए महापौर मीनल चौबे ने ‘जल बोर्ड’ का गठन कर यह संदेश देने की कोशिश की है, कि अब पानी की व्यवस्था सीधे मॉनिटरिंग में चलेगी और बहानेबाज़ी नहीं सुनी जाएगी. लेकिन सवाल यही है कि क्या यह जल बोर्ड वाकई ज़मीनी हालात बदलेगा, या फिर यह भी एक और फाइलों में सिमट जाने वाली योजना बनकर रह जाएगा?

जल बोर्ड का गठन (ETV Bharat)

पेयजल संकट के बीच बड़ा फैसला, रायपुर में बना विशेष ‘जल बोर्ड’

लगातार गहराते पेयजल संकट और वार्ड-वार्ड से मिल रही शिकायतों के बीच, नगर निगम ने इसे गंभीरता से लेते हुए बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है. महापौर मीनल चौबे के नेतृत्व में मेयर इन काउंसिल के फैसले के बाद, नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने 8 अभियंताओं को शामिल करते हुए विशेष जल बोर्ड का गठन कर दिया है.



पानी की समस्या दूर करने के लिए जल बोर्ड का गठन

महापौर मीनल चौबे का दावा है, कि इस जल बोर्ड को फिल्टर प्लांट से लेकर शहर के अंतिम छोर तक की पूरी जल वितरण व्यवस्था की निगरानी और सुधार की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इससे न सिर्फ रायपुर वासियों की प्यास बुझेगी बल्कि रायपुर नगर निगम टैंकर मुक्त भी होगा.


अब पूरे वाटर नेटवर्क की होगी मैपिंग और माइक्रो मॉनिटरिंग

जल बोर्ड को राइजिंग मेन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सप्लाई सिस्टम, लीकेज पॉइंट्स और जल संकट वाले इलाकों की पहचान कर उनके स्थायी समाधान की जिम्मेदारी दी गई है. निगम प्रशासन का दावा है, कि अब सिर्फ शिकायतें दर्ज नहीं होंगी, बल्कि हर समस्या की जड़ तक जाकर समाधान किया जाएगा. इसे शहर की बिगड़ती जल व्यवस्था सुधारने के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक हस्तक्षेप माना जा रहा है.



विपक्ष का हमला: “देर से लिया गया, बिना ठोस तैयारी का फैसला”

जल बोर्ड के गठन के साथ ही सियासत भी तेज हो गई है. नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने इस फैसले को “देर से लिया गया और दिखावटी” बताया. नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि जिन अधिकारियों को बोर्ड में शामिल किया गया है, उनमें से एक जल्द रिटायर होने वाले हैं, बाकी को जल प्रबंधन का विशेष अनुभव नहीं है. नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने इसे ट्रिपल इंजन सरकार की विफलता बताते हुए कहा, हर साल गर्मी में जनता के गुस्से से बचने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं, लेकिन स्थायी समाधान कभी नहीं किया जाता.




नई टंकियां, नया फिल्टर प्लांट और टैंकर मुक्त शहर का दावा

तेजी से बढ़ते रायपुर और बढ़ती आबादी को देखते हुए नगर निगम ने पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लंबी कार्ययोजना बनाई है. रायपुर नगर निगम अपर आयुक्त कृष्णा देवी खटीक ने बताया, अभी शहर में 45 पानी टंकियों से सप्लाई होती है. अब दो नई टंकियों का निर्माण किया जा रहा है. 1 ठक्कर बापा वार्ड में शुरू हो चुकी है और दूसरी खम्हारडीह में प्रस्तावित है. इसके अलावा सड्डू में भी नई टंकी की तैयारी चल रही है. देवपुरी में 100 MLD क्षमता के नए फिल्टर प्लांट का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है.


ग्रीष्मकालीन संकट से निपटने का एक्शन प्लान



लाभांडी–फुंडहर परियोजना

लाभांडी और फुंडहर क्षेत्र में पहले से बने उच्च स्तरीय जलागारों के लिए 45 करोड़ रुपये की लागत से 9.50 किलोमीटर राइजिंग पाइपलाइन, 70 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाने का कार्यादेश जारी किया गया है. फिलहाल यह काम प्रगतिरत है.

ठक्कर बापा वार्ड में नई टंकी

यहां 2000 केएल क्षमता की टंकी, 1.68 किमी राइजिंग पाइपलाइन, 37.8 किमी डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाने का कार्य स्वीकृत हो चुका है और टंकी निर्माण का काम प्रारंभिक स्तर पर शुरू है.



खम्हारडीह में 2500 केएल टंकी की तैयारी

खम्हारडीह में 2500 केएल क्षमता की टंकी, 2 किमी राइजिंग पाइपलाइन, 25 किमी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछाने के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है.




2050 की जरूरतों का दावा, लेकिन आज की प्यास क्यों नहीं बुझ रही?

नगर निगम रायपुर का क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 70 वार्ड शामिल हैं. शहर के पास 310 MLD क्षमता का जलशुद्धिकरण संयंत्र है, जिससे 45 जलागारों के जरिए पानी सप्लाई होता है. इसके बावजूद जीआईएस सर्वे बताता है कि 2.60 लाख भवनों में से करीब 1.95 लाख में ही नल कनेक्शन है. यानी आज भी बड़ी आबादी या तो टैंकर या वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर है.



पिछले वर्षों में 21 वार्ड रहे आंशिक रूप से प्रभावित

नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक हर साल गर्मी में कम से कम 21 वार्ड ऐसे होते हैं, जहां पानी की गंभीर किल्लत रहती है. इन्हीं इलाकों को ध्यान में रखते हुए इस बार 56.825 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसकी लागत करीब 11.68 करोड़ है.



हर साल बढ़ता टैंकरों का बोझ, और बढ़ता खर्च

2023 में 29 टैंकरों पर 58 लाख खर्च हुए.
2024 में 48 टैंकरों पर 1.68 करोड़ खर्च हुए.
2025 में 53 टैंकरों पर 2.04 करोड़ खर्च हुए.
यानी हर साल टैंकरों की संख्या और खर्च दोनों बढ़ते जा रहे.


हजारों करोड़ का बकाया भी बना बड़ी चिंता

नगर निगम की आर्थिक हालत भी इस संकट को और गंभीर बना रही है. जल संसाधन विभाग का करीब 138 करोड़ बकाया है, वहीं बिजली कंपनी का लगभग 269 करोड़ रुपये बकाया है. इन दोनों का सीधा असर जल आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ रहा है.



क्या जल बोर्ड बदलेगा सिस्टम या सिर्फ फाइलों में चलेगा?

कागजों में योजनाएं बड़ी हैं, दावे भी बड़े हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि हर साल गर्मी आते ही रायपुर पानी के लिए तरसता है. अब जल बोर्ड को सिर्फ एक और कमेटी बनने से आगे बढ़कर वाकई सिस्टम सुधारना होगा. वरना जनता यही पूछती रहेगी क्या ‘जल बोर्ड’ शहर की प्यास बुझाएगा, या फिर इस बार भी गर्मी में पानी के लिए हाहाकार मचेगा?

