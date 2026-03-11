लखनऊ में 21वें रमज़ान पर शिया समुदाय का ताबूत जुलूस, अकीदतमंदों ने नम आंखों से अली "रज़ियल्लाहु अन्हु" को याद किया
महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने नम आंखों से अपने इमाम को याद किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 4:25 PM IST
लखनऊ: 21वीं रमज़ान को लखनऊ में शिया समुदाय के लेगों ने नम आंखों से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की याद में ताबूत जुलूस निकाला. हजारों अकीदतमंदों ने ताबूत की ज़ियारत की. शिया समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में काले कपड़ों में नंगे पांव जुलूस में शामिल हुए और मातम कर अपने इमाम को पुरसा पेश किया.
जुलूस से पहले रुस्तमनगर स्थित पुराने नजफ़ पर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने मजलिस पढ़ी और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की संघर्ष को याद किया. मजलिस खत्म होने के बाद अकीदतमंद मातम करते हुए ताबूत को लेकर जुलूस की शक्ल में आगे बढ़े. सुबह से ही ताबूत की ज़ियारत के लिए महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे बड़ी संख्या मौजूद रहे. भीड़ में शामिल लोग ताबूत को छूने और चूमने की कोशिश करते दिखाई दिए.
