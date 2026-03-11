ETV Bharat / state

लखनऊ में 21वें रमज़ान पर शिया समुदाय का ताबूत जुलूस, अकीदतमंदों ने नम आंखों से अली "रज़ियल्लाहु अन्हु" को याद किया

महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने नम आंखों से अपने इमाम को याद किया.

लखनऊ में ताबूत जुलूस निकाला गया
लखनऊ में ताबूत जुलूस निकाला गया (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 4:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: 21वीं रमज़ान को लखनऊ में शिया समुदाय के लेगों ने नम आंखों से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की याद में ताबूत जुलूस निकाला. हजारों अकीदतमंदों ने ताबूत की ज़ियारत की. शिया समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में काले कपड़ों में नंगे पांव जुलूस में शामिल हुए और मातम कर अपने इमाम को पुरसा पेश किया.

जुलूस से पहले रुस्तमनगर स्थित पुराने नजफ़ पर शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने मजलिस पढ़ी और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की संघर्ष को याद किया. मजलिस खत्म होने के बाद अकीदतमंद मातम करते हुए ताबूत को लेकर जुलूस की शक्ल में आगे बढ़े. सुबह से ही ताबूत की ज़ियारत के लिए महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे बड़ी संख्या मौजूद रहे. भीड़ में शामिल लोग ताबूत को छूने और चूमने की कोशिश करते दिखाई दिए.

नम आंखों से अपने इमाम को याद किया
नम आंखों से अपने इमाम को याद किया (Photo Credit : ETV Bharat)
जुलूस के दौरान “या अली मौला अली" के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा. अकीदतमंद अलम और ताबूत को लेकर बढ़ते रहे और इमाम अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत को याद करते हुए आंसू बहाते रहे.
ताबूत जुलूस
ताबूत जुलूस (Photo Credit : ETV Bharat)
यह जुलूस नजफ़ से निकलकर बिल्लोज पूरा, कटरा चौराहा, मंसूर नगर, टूरियागंज, हैदरगंज और एवरेडी चौराहा से होकर कर्बला तालकटोरा की ओर बढ़ा. रास्ते में परंपरा के मुताबिक एक पुराने कुएं के पास कुछ देर के लिए ताबूत को रोका गया, जहां उस पर काली चादर चढ़ाई गई.महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों ने नम आंखों से अपने इमाम को याद करते हुए पुरसा पेश किया. जुलूस में हजारों रोजेदार भी शामिल हुए और ताबूत की ज़ियारत कर अपनी अकीदत का इज़हार किया.
नम आंखों से अली को याद किया
नम आंखों से अली को याद किया (Photo Credit : ETV Bharat)
जुलूस के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए थे. संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात रहा, जबकि कई जगहों पर छतों से भी पुलिसकर्मी निगरानी करती दिखाई दी. इसके साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की मदद से पूरे जुलूस पर नजर रखी गई.

ये भी पढ़ें: 19 रमज़ान को ‘गिलेम का ताबूत’ निकाला गया, अज़ादारों ने नम आंखों से अली "रज़ियल्लाहु अन्हु" को याद किया

ये भी पढ़ें: रामपुर के इमामबाड़ा किला में मजलिस का आयोजन, अमेरिका-इजराइल के खिलाफ गुस्से का किया इजहार

TAGGED:

TABOOT JULOOS LUCKNOW
SHIA TABOOT JULOOS IN LUCKNOW
YA ALI MAULA ALI
LUCKNOW NEWS
SHIAS TAKE OUT JULOOS IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.