मेवात में तबलीगी जलसे की तैयारी, 4 अप्रैल को होगा बड़ा आयोजन, हजरत मौलाना साद होंगे शामिल
4 से 6 अप्रैल को नूंह में आयोजित होने वाले तबलीगी जलसे के लिए तैयारियां जोरों पर है.
Published : March 31, 2026 at 2:58 PM IST
नूंहः मेवात के अड़बर गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में आगामी तबलीगी जलसे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. क्षेत्रवासी इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं, वहीं समाजसेवियों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए इसमें सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी है.
मेवात में 125 वर्ष पुराना है तबलीगी जलसे का इतिहासः मेवात क्षेत्र में तबलीगी जलसे का इतिहास करीब 125 वर्ष पुराना माना जाता है. स्थानीय लोगों के अनुसार, इस प्रकार के सार्वजनिक धार्मिक आयोजनों की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, जिसके चलते मेवात का तबलीग से विशेष और ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है. नूंह के अड़बर गांव में 4 से 6 अप्रैल तक बड़े स्तर पर तबलीगी जलसे का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान हजरत मौलाना साद शामिल होंगे, जो अपने संदेशों के माध्यम से समाज को मार्गदर्शन देंगे.
'शिक्षा और सामाजिक सुधार के भी संदेश भी दिए जाने चाहिए': वरिष्ठ समाजसेवी पेशे से अधिवक्ता रमजान चौधरी ने बताया कि "मेवात तबलीग के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहचान रखता है. ऐसे आयोजनों के माध्यम से केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि शिक्षा, सामाजिक सुधार और जीवनशैली से जुड़े सकारात्मक संदेश भी दिए जाने चाहिए." समाजसेवियों का मानना है कि तबलीगी जलसे समाज में भाईचारा, एकता और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का माध्यम बनता है. धार्मिक गुरुओं के भाषणों का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिससे लोगों में अच्छी आदतों और शिष्टाचार को अपनाने की प्रेरणा मिलती है.
इस्लाम दुनियावी जीवन को भी बेहतर बनाने की देता है प्रेरणा: कार्यक्रम में शामिल होने वाले मौलाना इस्लाम की मूल शिक्षाओं शिक्षा, सदाचार, व्यवसाय और सामाजिक सुधार पर प्रकाश डालेंगे. वक्ताओं का कहना है कि इस्लाम केवल धार्मिक आचरण ही नहीं, बल्कि दुनियावी जीवन को भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है.
'तबलीग के माध्यम से समाज में बुराइयों को रोकने का संदेश मिलता है': वरिष्ठ स्थानीय नेता तैयब हुसैन घासाड़िया ने कहा कि "तबलीग के माध्यम से समाज में बुराइयों को रोकने और इस्लामिक तरीके से जीवन जीने का संदेश मिलता है." उन्होंने बताया कि "मेवात के लोग इस आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इससे समाज में सकारात्मक बदलाव आता है." आयोजकों और समाजसेवियों को उम्मीद है कि यह जलसा सफल रहेगा और देशभर में भाईचारे, शिक्षा और सामाजिक सुधार का मजबूत संदेश देगा. मेवात एक बार फिर इस बड़े धार्मिक आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है.