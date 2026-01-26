ETV Bharat / state

मनमोहक झांकी से गणतंत्र दिवस की बढ़ी रौनक, बिरसा मुंडा से लेकर शिबू सोरेन की मूर्ति रहे आकर्षण का केंद्र

रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग-अलग विभाग के झांकी अकर्षण के केंद्र बने रहे.

JANUARY 26TH PARADE IN RANCHI
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 26, 2026 at 2:17 PM IST

2 Min Read
रांची: गणतंत्र दिवस के मौके पर ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झंडोतोलन किया. इस मौके पर प्रदर्शित झांकी जहां खासा आकर्षण का केंद्र बना रहा, वहीं प्लाटून परेड ने सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा. इस वर्ष कुल 12 विभागों के द्वारा झांकियां प्रदर्शित की गईं. जिसमें पर्यावरण संरक्षण से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कृषि, पर्यटन और तकनीकी शिक्षा तक की झलक देखने को मिली.

अलग अलग विभाग के झांकी बनी आकर्षण का केंद्र

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की झांकी में झारखंड के 25 साल के विकास का सफर बड़े ही आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया. इस झांकी में राज्य की खनिज संपदा, औद्योगिक विकास, परिवहन, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा, कल-कारखाने, आधारभूत संरचना को बड़े ही खूबसूरत ढंग से दर्शाया गया. इस झांकी में सबसे खास आकर्षण का केंद्र भगवान बिरसा मुंडा से लेकर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की मूर्ति रही है.

अलग-अलग विभाग के झांकियां प्रदर्शित करते हुए (ईटीवी भारत)

इस दौरान जनजातियों के वाद्ययंत्र ढोल, नगाड़े, मांदर के अलावे देसी म्यूजिक और डांस भी लोगों को आकर्षित करता रहा. इसके अलावे झांकी में पर्यटन, ग्रामीण विकास, गृह, कारा, आपदा प्रबंधन, कला-संस्कृति विभाग की झांकी में झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों को प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा. इस झांकी में मलूटी मंदिर, पलामू किला और जामा मस्जिद शामिल था.

January 26th parade in ranchi
कला संस्कृति की झांकी (ईटीवी भारत)
15 प्लाटून परेड ने राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को बनाया खासमोरहाबादी मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में 15 प्लाटून परेड ने हिस्सा लेकर इसे खास बना दिया. जिन 15 प्लाटून परेड प्रदर्शित की गई, उसमें भारतीय सेना, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, झारखंड जगुआर, जेएपी-1, जेएपी-2, डीएपी (पुरुष), डीएपी (महिला), एसएसबी, छत्तीसगढ़ पुलिस, जेएपी-10 (महिला बटालियन), होमगार्ड, एनसीसी महिला एवं पुरुष शामिल थे.
January 26th parade in ranchi
झारखंड के 25 साल की गाथा की झांकी (ईटीवी भारत)

इसके अलावे जो बैंड पार्टियां भाग ली थीं, उसमें आर्मी, जेएपी-1, होमगार्ड, जेएपी-10 (महिला) शामिल था. गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड का समादेशन कैप्टन मोहित कुमार सुमन, भारतीय सेना रांची द्वारा किया गया. वहीं सुशांत कुमार, परिचारी प्रवर-1, रांची परेड के द्वितीय समादेशक थे.

