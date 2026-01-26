ETV Bharat / state

लाल किले पर सजा 'भारत पर्व 2026', कर्तव्य पथ पर परेड में प्रदर्शित झांकियां देखने का मौका

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य परेड व आकर्षक झांकियों को देखने से वंचित रह गए लोगों के लिए दिल्ली के लाल किले पर खास मौका है. भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजित भारत पर्व 2026 के अंतर्गत इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित की गई झांकियों को अब आम जनता के लिए लाल किले के सामने स्थित मैदान में प्रदर्शित किया गया है. ये भव्य आयोजन 26 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा. इसमें प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें.

इस बार आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण वही झांकियां हैं, जिसने 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर देश व दुनिया का ध्यान आकर्षित किया. अब लोग इन झांकियों को न सिर्फ करीब से देख सकते हैं, बल्कि उनके विषय, संदेश व प्रस्तुति को विस्तार से समझ सकते हैं. इन झांकियों में भारत की प्राचीन संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर, लोक परंपराएं व कला रूपों की झलक दिखाई गई है. वहीं कई राज्यों ने झांकियों के माध्यम से पारंपरिक नृत्य, लोक वेशभूषा, प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों व ऐतिहासिक विरासत को जीवंत रूप में दर्शाया है.