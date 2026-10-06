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कानपुर जू में टैबिनस मक्खी की एंट्री, काले हिरणों के लिए खतरा, एक की मौत, दो का चल रहा अस्पताल

कानपुर : नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित कानपुर जू के अंदर मौजूद 87 काले हिरणों की जान अब खतरे में है. जू के अंदर टैबिनस मक्खी के आने से हिरणों की मौत हो रही है. मंगलवार को काले हिरणों की मौत के मामले में जांच करने पहुंचे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के विशेषज्ञों (वैज्ञानिक व डॉक्टर्स) के सामने ही एक काले हिरण ने दम तोड़ दिया.

हिरण का पोस्टमार्टम किया गया. जिसमें दो स्लाइड्स तैयार की गईं. कानपुर जू के निदेशक कन्हैया पटेल व चिकित्सक मो. नासिर से कहा, हिरणों के बाड़े में हिमोप्रोटोजन से संबंधित संक्रमण फैल गया है. इस वजह से हिरण बीमार हो रहे हैं और दम तोड़ रहे हैं. आईवीआरआई के विशेषज्ञों खासतौर से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एम करीकलन ने लक्षणों व पोस्टमार्टम के बाद आशंका जताई है कि टैबिनस मक्खी के चलते हिरणों के बाड़े में संक्रमण फैल गया है.

दो हिरणों का इलाज चल रहा : उन्होंने ये भी कहा कि दो हिरण अभी और बीमार हालत में हैं और उनका अस्पताल में इलाज जारी है. अब हिरणों के बाड़े में चूने का छिड़काव कराने के साथ ही अन्य सभी मानकों का पालन कराया जा रहा है. सभी की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. यहां दो बाड़ों में कुल 87 काले हिरण मौजूद हैं. 28 से 29 सितंबर के बीच कानपुर जू में तीन काले हिरणों (दो नर व एक मादा) की मौत हो गई थी. मंगलवार को आईवीआरआई से वरिष्ठ वैज्ञानिक डा.एम करीकलन के साथ डॉ. अखिलेश कुमार वरिष्ठ वैज्ञानिक व टेक्नीशियन आदर्श कुमार जू पहुंचे थे.

सुर्रा रोग फैलाती है टैबिनस मक्खी : जू के चिकित्सक मो.नासिर ने बताया कि टैबिनस मक्खी सामान्य मक्खियों की तुलना में अधिक खतरनाक होती है. यह सुर्रा रोग फैलाती है. इस रोग के दौरान वन्यजीवों में अचानक शारीरिक कमजोरी बढ़ती है, पेट में डायरिया के लक्षण मिलते हैं. अगर सही समय पर इलाज न मिले तो जानवर की मौत हो जाती है. घोड़ों व अन्य जीवों को यह अपनी डंक मारती है. अब जू परिसर के आसपास भी इस मक्खी से बचाव के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव हम कराएंगे.

छत्तीसगढ़ में भी फैला था सुर्रा रोग : जू के चिकित्सक मो. नासिर ने बताया, मंगलवार को जू में आईवीआरआई के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एम करीकलन आए थे, उन्होंने साल 2015 में छत्तीसगढ़ में सुर्रा रोग फैलने के मामले में अपनी अहम भूमिका निभाई थी. यहां भी कई जानवर अचानक बीमार हो गए थे. उनके शरीर पर मक्खियों का झुंड मिला था. इसके बाद डॉ. एम करीकलन ने ब्लड सैंपलिंग कराई थी. जांच में सामने आया था कि टैबिनस मक्खी के चलते ही इंफेक्शन हुआ था.

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