जबलपुर में जेठालाल बोले- पैसे कितने भी कमा लें, अगर मन की शांति नहीं है तो सब व्यर्थ

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सीरियल में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी बुधवार को जबलपुर पहुंचे. दिलीप जोशी बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के सदस्य हैं. यहां पर उन्होंने बताया कि "आध्यात्मिकता और धार्मिक विचारों से जुड़े रहने से कैसे फायदा मिलता है. उन्होंने बताया कि "शुरुआत में मैं भी बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं था और व्यवहारवादी था, लेकिन इसकी वजह से मुझे तनाव रहता था. छोटी-छोटी बातों में परेशानी होने लगती थी. हालांकि मेरी मुलाकात मुंबई में स्वामीनारायण संस्था के मंदिर में संतों से हुई. जिसके बाद से बहुत परिवर्तन आया."

जबलपुर: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' नामक सीरियल में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी का कहना है कि, ''पैसा आप कितना भी कमा लें इससे फर्क नहीं पड़ता, यदि मन की शांति नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है.'' दिलीप जोशी जबलपुर में बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे.

भजन सुनने से जीवन में आया परिवर्तन

उन्होंने आगे बताया कि "कई बार प्रवचन सुनने से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया. हम छोटे-छोटे से कामों में परेशान हो जाते हैं, छोटी-छोटी सी परेशानियों की वजह से अपने मुख्य काम को नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में जब हम संतों को देखते हैं तो लगता है कि हमारा काम बहुत सरल है."

मान प्रतिष्ठा और ईर्ष्या मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन

दिलीप जोशी ने बताया कि, ''संतों के प्रवचन से उन्हें समझ में आया कि हठ, मान प्रतिष्ठा और ईर्ष्या हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं. यही बात केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी परेशानी का कारण बनता है. मान प्रतिष्ठा की वजह से कई बार हम जीवन के अच्छे अनुभव लेने से चूक जाते हैं. इसी बात में परेशान रहते हैं कि हमें वहां सम्मान नहीं मिला. इसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य की सबसे बड़ी दुश्मन है. इसकी वजह से मनुष्य खुद का बड़ा नुकसान करता है.''

जीवन में आध्यात्मिक गुरु होना जरूरी

दिलीप जोशी का कहना है कि, ''आज का जीवन भाग दौड़ भरा है, लोग बहुत अधिक तनाव में काम करते हैं, ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक गुरु होना जरूरी है. इससे आपका जीवन बेहतर हो जाता है और आप संगतियों से बच जाते हैं. जिन लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता का प्रभाव नहीं है वे ही लोग नशे जैसी प्रवृत्ति में पड़ते हैं.''

दिलीप जोशी ने बताया कि, ''बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के मुख्य संत महंत स्वामी जी महाराज का जन्म जबलपुर में हुआ था. उनका बचपन जबलपुर में बीता. इसलिए जबलपुर हमारे लिए किसी तीर्थ से कम नहीं है.''