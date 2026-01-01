ETV Bharat / state

बीटेक पानीपुरी वाली तापसी उपाध्याय ने थाईलैंड में रचा इतिहास, जीता मिस फिटनेस मॉडल का खिताब

बीटेक ग्रेजुएट बनीं विश्व फिटनेस चैंपियन, दो पदक अपने नाम किए, जानिए युवाओं को उन्होंने क्या फिटनेस मंत्र दिया.

Photo Credit; ETV Bharat
बीटेक छोड़ पानीपुरी बेची, अब विश्व चैंपियन बन भारत का नाम रोशन किया (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : January 1, 2026 at 4:35 PM IST

मेरठ: 'बीटेक पानीपुरी वाली' के नाम से फेमस मेरठ की तापसी उपाध्याय एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में थाईलैंड में आयोजित यूनाइटेड वर्ल्ड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस फेडरेशन (UWSFF) की वर्ल्ड चैंपियनशिप में तपसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए, मिस फिटनेस मॉडल इंटरनेशनल का खिताब जीता, साथ ही वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल कर भारत के लिए दोहरा गौरव दिलाया.

तापसी ने युवाओं को दिया ये मैसेज (Video Credit; ETV Bharat)

ईटीवी भारत की टीम ने तापसी से खास बातचीत की. तपसी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 30-40 देशों के एथलीटों ने अलग-अलग कैटेगरी में हिस्सा लिया. टीम इंडिया की ओर से बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस और अन्य खेलों में 100 से अधिक सदस्यों की टीम थाईलैंड गई थी, जहां भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद सराहनीय रहा.

Photo Credit; ETV Bharat
तापसी उपाध्याय (Photo Credit; ETV Bharat)

सैकड़ों युवतियों को दिया जॉब: बता दें, तापसी उपाध्याय मध्यमवर्गीय परिवार से हैं. 24 वर्ष की आयु में ही इतने मुकाम हासिल कर चुकी हैं, जो उनके रिकॉर्ड में दर्ज है. दिल्ली में बीटेक की पढ़ाई के दौरान उन्होंने पानीपुरी का ठेला लगाना शुरू किया, जो जल्द ही 'बीटेक पानीपुरी वाली' ब्रांड बन गया. मेहनत और लगन से उन्होंने इस बिजनेस को काफी ब्रॉड बना लिया. इस स्टार्टअप में सैकड़ों युवतियों को उन्होंने रोजगार भी दिया.

Photo Credit; ETV Bharat
ईवेंट के दौरान थाईलैंड में तापसी उपाध्याय (Photo Credit; ETV Bharat)

परिवार से हमेशा मिला सपोर्ट: तापसी उपाध्याय के पिता बलवीर ने बताया कि परिवार में उनकी बेटी तापसी को आगे बढ़ने के लिए सभी ने हमेशा सपोर्ट किया है. बेटी ने खुद अपने बल पर पहचान बनाई है. परिवार में दादी शीला देवी, मां अनीता हैं. छोटी बहन एलिश और एक छोटा भाई तुषार है. एक वक्त था जब आईएएस बनने का सपना मन में सजाए थी. तापसी मेरठ से वह पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गई थी. वहां बीटेक करते यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी. लेकिन अपना खुद का ब्रांड बनाया और पानीपुरी का ठेला लगाया.

युवाओं को दिया ये संदेश: तापसी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि "योग और फिटनेस को अपनी दिनचर्या में शामिल करें. इससे आप हेल्दी, स्ट्रॉग और आत्मनिर्भर बन सकते हैं." उन्होंने बताया कि वह मिशन हेल्दी भारत के तहत देश के युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से अलग-अलग राज्य में जा रही हैं, अब तक वह 12 राज्यों में जाकर युवाओं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर चुकी हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
परिवार के साथ तापसी. (Photo Credit; ETV Bharat)

फिटनेस और योग से विश्व मंच पर मिले सम्मान को लेकर तापसी उपाध्याय ने कहा कि इससे उन्हें और बेहतर करने की प्रेरणा मिली है. वे बताती हैं कि जो भी देश वहां पार्टीशिपेट करने आए थे. उनमें विगन फूड को अपनाने वाले इंडियन ही वहां थे. अपने भारत भ्रमण दौरे को लेकर तापसी ने बताया अभी तक उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल आदि में यात्रा हो चुकी है और अब दूसरा राउंड शुरु करने जा रही हैं.

वीगन फूड के लिए करती हैं काम: गोलगप्पे बनाने की फर्म पूरे देश के अनेकों शहरों में है. वहीं, विगन फूड को लेकर भी तापसी ने अपने काफी उत्पाद बनाए हैं. खुद एक साधारण परिवार की इस बेटी ने अपने पिता को पूर्व में एक थार अपनी कमाई से गिफ्ट में दी थी. थार से भी गोलगप्पे का ठेला खींचकर मार्केट में लगाने को लेकर सुर्खियां बटोरी थीं.


