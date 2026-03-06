टी-20 विश्व कप में भारत की जीत पर आगरा में जश्न, खूब हुई आतिशबाजी
टी-20 विश्व कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर फाइनल में भारत की शानदार एंट्री.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 9:42 AM IST
आगरा : टी-20 विश्व कप के सेमीफाइलन में भारत ने जैसे ही इंग्लैंड को हराया. वैसे ही ताजनगरी में जश्न शुरू हो गया. शहर में होली के बाद दीवाली जैसा माहौल हो गया. भारतीय टीम की जीत के बाद क्रिकेट प्रेमियों ने सड़क पर आकर जमकर आतिशबाजी की. साथ ही लोगों ने नारेबाजी के साथ मिठाई भी बांटी. यह टी-20 विश्व कप में पहली बार हुआ जब कोई टीम लगातार दूसरा फाइनल खेलने उतरेगी.
बता दें, टी-20 विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल शुक्रवार शाम सात बजे भारत-इंग्लैंड के बीच शुरू हुआ. यह मुकाबला विश्व कप के फाइनल जैसा था. भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. घरेलू दर्शकों के सामने वानखेड़े स्टेडियम में भारत के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर इंग्लैंड के सामने सम्मानजनक 253 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से भारत को जीत दिलाकर फाइनल में प्रवेश दिला दिया.
काॅलोनियों में मनाया गया जश्न : ताजनगरी में भारत की विश्व कप में जीत पर चौराहों, तिराहों और कॉलोनियों में जश्न मनाया गया. नालंदा टाउन निवासी पुष्पाल सिंह ने भारत की जीत पर खुशी जताई और कहा कि इंग्लैंड पर जीत से सुकून मिला है. दक्षिण अफ्रीका से ग्रुप 8 चरण का पहला मैच हारने के बाद भारत की फाइनल की राह डगमगाती लग रही थी. हालांकि सुपर 8 के बाकी दोनों मैच और उसके बाद सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर भारत ने खुद को विश्व विजेता बनने का दावेदार दिखाया. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि भारत फाइनल भी जीतेगा.
अटल चौक पर लगे भारत के जयकारे : टी-20 विश्व कप में भारत की जीत पर अटल चौक पर भारतीय टीम की जीत की खुशी में युवाओं और खेलप्रेमियों ने जश्न मनाया. आतिशबाजी करने के साथ तिरंगे लहराए गए और यहां भारत माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा. भारत की जीत पर दयालबाग में लोगों में खूब उत्साह देखने को मिला. युवाओं ने तिरंगा लहराकर भारत माता की जय के नारे लगाए और एक-दूसरे को मिठाई खिला खुशी साझा की.
