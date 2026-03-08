टी-20 वर्ल्डकप के फाइनल मैच को लेकर करनाल के खिलाड़ियों में उत्साह, भारत की जीत को लेकर पढ़ी हनुमान चालीसा
भारत न्यूजीलैंड के बीच टी-20 वर्ल्डकप के फाइनल मैच को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है. करनाल के खिलाड़ियों में भारत की जीत की उम्मीद.
Published : March 8, 2026 at 2:27 PM IST
करनाल: आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड के बीच टी-20 वर्ल्डकप का फाइनल मैच शाम सात बजे से खेला जाएगा. इस मैच को लेकर करनाल के युवा क्रिकेटरों में खासा उत्साह देखा गया. करनाल में युवा क्रिकेटरों ने हनुमान चालीसा पढ़कर टीम इंडिया की जीत की कामना की.
बच्चों और युवाओं का जोश: करनाल के युवा क्रिकेटरों और छोटे-छोटे बच्चों में फाइनल मुकाबले को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला. हाथों में बल्ला और दिल में देशभक्ति की भावना लिए इन बच्चों ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार भारत T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करेगा. युवा खिलाड़ियों ने टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ियों Sanju Samson, Suryakumar Yadav, Jasprit Bumrah और Ishan Kishan से फाइनल में शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई. उनका कहना है कि इन खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल दिखाया है और फाइनल में भी वही जादू देखने को मिल सकता है.
रिकॉर्ड प्राइज मनी वाला टूर्नामेंट: क्रिकेट कोच सतीश राणा ने कहा "इस बार ICC Men's T20 World Cup 2026 में प्राइज मनी को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया गया है. खिताब जीतने वाली टीम को 3 मिलियन डॉलर यानी करीब 27.48 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिलेगी, जबकि उपविजेता टीम को भी 1.6 मिलियन डॉलर यानी लगभग 14.65 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. ऐसे में यो मुकाबला सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और बड़ी इनामी राशि के लिए भी बेहद अहम बन गया है."
न्यूजीलैंड से कड़ी टक्कर की उम्मीद: युवा क्रिकेटर विकास ने बताया "भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है, लेकिन न्यूजीलैंड को हल्के में नहीं लिया जा सकता. सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मजबूत टीम को भी आसानी से हराया था. वहीं भारत ने भी सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा किया और गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया. भारतीय गेंदबाजी आक्रमण में Jasprit Bumrah, Hardik Pandya और Axar Patel की भूमिका बेहद अहम रही. खासतौर पर फील्डिंग में लिए गए शानदार कैच ने मैच का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया."
शाम 7 बजे का इंतजार: अब देशभर की निगाहें आज शाम 7 बजे होने वाले इस महामुकाबले पर टिकी हैं. जगह-जगह क्रिकेट प्रेमियों ने मैच देखने के लिए खास तैयारिया भी शुरू कर दी हैं. हर किसी की यही उम्मीद है कि भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचे और T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत लेकर आए.
