ETV Bharat / state

T20 वर्ल्ड कप: बाबा विश्वनाथ के द्वार पर टीम इंडिया की सेमीफाइनल में जीत के लिए गंगा पूजा

भारत और इंग्लैंड के बीच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मैच, बनारस में हो रही प्रार्थना.

टीम इंडिया की जीत के लिए हुई गंगा पूजा
टीम इंडिया की जीत के लिए हुई गंगा पूजा (वाराणसी)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: भारत गुरुवार (5 मार्च) को मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में दो बार के विजेता इंग्लैंड का सामना करेगा. वहीं, भारतीय टीम की जीत के लिए वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर आरती उतारकर बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से कामना की. गुरुवार की सुबह नमामि गंगे ने आमजन के साथ मिलकर टीम इंडिया खिलाड़ियों की तस्वीर, क्रिकेट बैट और राष्ट्रध्वज लेकर टी 20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत के लिए शंखनाद किया और भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया.

इस दौरान भारत माता की जय, चक दे इंडिया, जीतेगा भाई, जीतेगा हिन्दुस्तान और बढ़ते चलो के उद्घोष से ललिता घाट गूंज उठा. नमामि गंगे के सदस्यों के साथ माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं ने मिलकर टीम इंडिया के लिए प्रार्थना की.


टीम इंडिया को करना होगा खास प्रदर्शन: नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि‌ अगर भारत को फाइनल का टिकट चाहिए, तो इंग्लैंड के खिलाफ साधारण नहीं, बल्कि खास प्रदर्शन करना होगा. भारतीय टीम को 140 करोड़ देशवासियों की कसौटी पर खरा उतरना होगा. श्री काशी विश्वनाथ और मां गंगा से प्रार्थना है कि भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में विजयी होकर फाइनल में पहुंचे.


मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा: बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच ये सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा. इससे पहले टी20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइन में बुधवार को फिन एलेन के रिकॉर्ड 33 गेंद में नाबाद शतक की मदद से न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया था.

यह भी पढ़ें: आगरा की पूनम इंडिया-ए और दीप्ति इंडिया-बी की कप्तान बनीं, अंजलि और राशि को भी मिली जगह

यह भी पढ़ें: Cricket World Cup 2: लखनऊ में होगा भारत-पाकिस्तान मैच, ऑस्ट्रेलिया से भी होगी भिड़ंत

TAGGED:

VARANASI
GANGA PUJA
VARANASI GANGA PUJA
IND VS ENG
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.