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वाराणसी में T20 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज, क्रिकेट के पिच पर खिलाड़ी दिखा रहे अपना दमखम

वाराणसी : वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा संकल्प ट्रॉफी का आगाज़ किया गया है, जो टी20 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट मैच है, जहां पर दिव्यांगजन क्रिकेट के मैदान में अपना दम खम दिखा रहे है. ये तीन दिवसीय नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट है.

प्रतियोगिता के पहले मैच में उत्तर प्रदेश और बिहार की टीमों में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, जहां यूपी की टीम ने जीत हासिल की.

वाराणसी में T20 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का का शुभारंभ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ने किया. (ईटीवी भारत)

वहीं जवाब में खेलने उतरी बिहार की टीम 20 ओवर में केवल 110 रन हीं बना सकी. यूपी की तरफ से मेहताब ने 28 रन बनाए. मैन ऑफ द मैच का ख़िताब उत्तर प्रदेश के ओमवीर सेन को मिला. उन्होंने 22 रन की पारी खेली और तीन विकेट लिया.

बता दें कि, पहले दिन यूपी बिहार के मैच में बिहार के कप्तान कुमार देव ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया. उत्तर प्रदेश के कप्तान की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 120 रन बनाए.

प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ने किया है. इस दौरान जहां उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. वहीं, उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर हमला भी बोला.

इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया. उन्होंने कहा कि, यदि इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी असंभव नहीं है.

वाराणसी में T20 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान की ये तस्वीर. (ईटीवी भारत)

वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी और सीजेपी प्रोटेस्ट पर कहा कि, "यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री इतनी इच्छा शक्ति वाला है और निरंतर काम कर रहा है. और पूरे देश से कांग्रेस खत्म हो गई हो, तो स्वाभाविक ही है कि बत्ती जब बुझती है ना, तो उसकी लौ बढ़ती है उस समय, तो कांग्रेस की स्थिति वही है कि वो जो बत्ती है वो बुझती चली जा रही है और फिर लौ अचानक बढ़ती है तो वो कभी कठिनाई भी पैदा करती है, कभी नुकसान करती है. ऐसे में वो यदि सतर्क नहीं रहे, तो दिक्कत बढ़ जाती है. अब कांग्रेस कहीं रह नहीं गई है और इसलिए सब कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का जो एक कुनबा है, वो जोड़ा हुआ है. लेकिन ये यह भानुमती का कुनबा कभी इकट्ठा होता नहीं है."

वाराणसी में T20 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता समारोह. (ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है. भारतीय जनता पार्टी के पास दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर नेता है और भारतीय जनता पार्टी का अपना विचार है, जो सारी दुनिया को प्रभावित करता है और इसलिए ये कांग्रेस-वांग्रेस जितने भी इकट्ठा हैं, ये उनका काम है चिल्लाना उनका काम है विरोध करना और इसका कोई फर्क हमारे प्रधानमंत्री जी पर नहीं पड़ता. अनवरत साधना में इस राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर पहुँचाने का उनका संकल्प है."

देश का नाम रौशन कर रहे दिव्यांगजन

उन्होंने आगे कहा -"आपने पीछे भी राहुल गांधी के बयानों को देखा है? कब क्या बोल देते हैं? वह कब क्या बोल जाएं, वह अगली बार में क्या बोल जाएं, एक घंटा पहले क्या बोल जाएं... राहुल गांधी के बयानों पर कोई गंभीर है क्या? तो इसलिए उनकी हम चर्चा ही क्यों करें."

वहीं इस मौके पर खिलाड़ियों की हौसला आफजाई करते हुए पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह ने कहा कि दिव्यांगता मन की होती है, शरीर की नहीं. आज देश और प्रदेश में ऐसी सरकार है, जो दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन किसी से कम नहीं हैं और अवसर मिलने पर वे अपनी प्रतिभा के माध्यम से देश का नाम रोशन कर सकते हैं. हम दिव्यांग खेलों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे.