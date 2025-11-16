धर्मशाला स्टेडियम में होने वाले T-20 मैच में बारिश न बने रोड़ा, इंद्रुनाग देवता की शरण में जाएगा HPCA
14 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम भारत और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच T20 मैच खेला जाएगा.
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में 14 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच टी-20 मैच खेला जाएगा. ऐसे में इस मुकाबले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. लेकिन बीते वर्षों के अनुभवों को देखते हुए आयोजकों की सबसे बड़ी चिंता मौसम को लेकर है. इसी वजह से हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) ने इंद्रदेव को मनाने की तैयारी कर ली है.
23 नवंबर को इंद्रुनाग मंदिर में होगी विशेष पूजा
मौसम को अनुकूल रखने की कामना से एचपीसीए प्रबंधन 23 नवंबर को खनियारा स्थित प्राचीन इंद्रुनाग मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना, हवन-यज्ञ और भंडारे का आयोजन करेगा. सुबह 9:30 बजे पूजा और हवन की शुरुआत होगी. दोपहर 12:30 बजे से भंडारे का आयोजन किया जाएगा. यह पहली बार नहीं है, जब एचपीसीए ने किसी बड़े मैच से पहले इंद्रुनाग मंदिर का रुख किया हो. धर्मशाला में हर अहम मुकाबले से पूर्व सफल आयोजन और साफ मौसम के लिए प्रबंधन देवस्थल में शीश नवाता रहा है.
दो बड़े अंतरराष्ट्रीय मैच पहले भी धुल चुके हैं
धर्मशाला में मौसम का मिजाज अक्सर क्रिकेट के लिए चुनौती साबित हुआ है. 15 सितंबर 2019 को भारत–दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था. 12 मार्च 2020 को निर्धारित वनडे मुकाबला भी लगातार बारिश की भेंट चढ़ गया था. इन घटनाओं से सबक लेते हुए आयोजक इस बार किसी भी तरह की असुविधा से बचना चाहते हैं.
बारिश के देवता है इंद्रुनाग
स्थानीय मान्यता के अनुसार इंद्रुनाग देवता को बारिश का अधिपति माना जाता है. माना जाता है कि उनकी पूजा से मौसम अनुकूल रहता है और अनचाही वर्षा बाधा नहीं बनती. क्रिकेट ही नहीं, बल्कि स्थानीय लोग भी अपने विशेष आयोजनों, मेलों और कृषि कार्यों के दौरान इंद्रुनाग से कृपा की याचना करते हैं.
एचपीसीए का क्या है कहना?
एचपीसीए के महासचिव अवनीश परमार ने कहा, 'आगामी भारत–दक्षिण अफ्रीका मैच क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि हम सभी चाहते हैं कि मैच बिना किसी रुकावट के सफलतापूर्वक आयोजित हो. इसलिए भगवान इंद्रुनाग के आशीर्वाद से साफ मौसम की कामना करते हुए प्रबंधन मंदिर में पूजा-अर्चना करेगा'.
यह विशेष पहल न केवल क्रिकेट प्रेमियों के उत्साह को बढ़ाती है, बल्कि धर्मशाला की समृद्ध आस्था और परंपरा को भी एक बार फिर सुर्खियों में लेकर आती है. अब निगाहें 14 दिसम्बर पर टिकी हैं, जब दर्शक उम्मीद करेंगे कि क्रिकेट और मौसम दोनों अपना खूबसूरत खेल दिखाएं.
