धर्मशाला स्टेडियम में होने वाले T-20 मैच में बारिश न बने रोड़ा, इंद्रुनाग देवता की शरण में जाएगा HPCA

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्थित एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में 14 दिसंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच टी-20 मैच खेला जाएगा. ऐसे में इस मुकाबले को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. लेकिन बीते वर्षों के अनुभवों को देखते हुए आयोजकों की सबसे बड़ी चिंता मौसम को लेकर है. इसी वजह से हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) ने इंद्रदेव को मनाने की तैयारी कर ली है.

23 नवंबर को इंद्रुनाग मंदिर में होगी विशेष पूजा

मौसम को अनुकूल रखने की कामना से एचपीसीए प्रबंधन 23 नवंबर को खनियारा स्थित प्राचीन इंद्रुनाग मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना, हवन-यज्ञ और भंडारे का आयोजन करेगा. सुबह 9:30 बजे पूजा और हवन की शुरुआत होगी. दोपहर 12:30 बजे से भंडारे का आयोजन किया जाएगा. यह पहली बार नहीं है, जब एचपीसीए ने किसी बड़े मैच से पहले इंद्रुनाग मंदिर का रुख किया हो. धर्मशाला में हर अहम मुकाबले से पूर्व सफल आयोजन और साफ मौसम के लिए प्रबंधन देवस्थल में शीश नवाता रहा है.

दो बड़े अंतरराष्ट्रीय मैच पहले भी धुल चुके हैं

धर्मशाला में मौसम का मिजाज अक्सर क्रिकेट के लिए चुनौती साबित हुआ है. 15 सितंबर 2019 को भारत–दक्षिण अफ्रीका टी-20 मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था. 12 मार्च 2020 को निर्धारित वनडे मुकाबला भी लगातार बारिश की भेंट चढ़ गया था. इन घटनाओं से सबक लेते हुए आयोजक इस बार किसी भी तरह की असुविधा से बचना चाहते हैं.