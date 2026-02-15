ETV Bharat / state

Cricket World Cup; पाकिस्तान से जीत के लिए कानपुर में महा हवन, मेरठ में पाक खिलाड़ियों के फोटो फूंके गए

पाक क्रिकेट टीम के साथ मैच नहीं होना चाहिए : हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने कहा कि देश की सरकार और खुद पीएम मोदी को इस मैच को नहीं होने देना चाहिए. जिस प्रकार भारत में घुसकर पाकिस्तान ने निर्दोष भारतीयों के साथ धोखे से जुल्म करके उन्हें मौत के घाट उतारा ये घटना भुलाई नहीं जा सकती. सचिन सिरोही ने कहा कि यह मैच ना हो इसीलिए मां बगलामुखी के मंदिर में हवन किया गया है. हिन्दू वादी नेता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि ये क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, इससे देश के अनेकों लोगों की भावना आहत होगी.

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर मेरठ के हिन्दू संगठनों ने नाराजगी जताई है. क्रिकेट मैच न हो इसको लेकर मां बंगलामुखी के मंदिर में हवन किया गया. इस दौरान पाकिस्तानी टीम के फोटो भी जलाए गए. हिन्दू संगठन के कार्यकर्ता अखिल भारतीय हिन्दू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही के नेतृत्व में इकट्ठा हुए थे.

क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह : हवन पूजन में भारी संख्या में स्थानीय क्रिकेट प्रेमी शामिल हुए. सभी ने हाथों में जसप्रीत बुमराह और अन्य खिलाड़ियों के पोस्टर लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए. इस अवसर पर स्वयं प्रकाश पांडे, शनि चौहान, नितिन, राघव बाजपेई, आदित्य, राजन त्रिपाठी और अब्दुल्ला सहित तमाम खेल प्रेमी मौजूद रहे.

कुलदीप यादव पर टिकी नजरें : पूजा में कानपुर के लाडले स्पिनर कुलदीप यादव के लिए विशेष आहुतियां दी गईं. समर्थकों का मानना है कि कुलदीप कल के मैच में विपक्षी टीम की कमर तोड़ देंगे. आशीष ने कहा कि कुलदीप यादव का प्रदर्शन लाजवाब होने वाला है. वह कानपुर की शान हैं और कल मैदान पर अपना पंजा खोलेंगे. कल एक बार फिर भारत का परचम लहराएगा और पाकिस्तान को धूल चाटनी पड़ेगी.

कल भारत का हर खिलाड़ी मैदान में चमकेगा : आशीष का कहना है कि यह मुकाबला महज एक खेल नहीं, बल्कि देश की शान है. उन्होंने विश्वास जताया कि कल भारत का हर खिलाड़ी मैदान पर चमकेगा. चाहे अभिषेक शर्मा हों या सूर्यकुमार यादव, हर खिलाड़ी चलेगा. वर्ल्ड कप हमारा भारत जीते अथवा ना जीते, लेकिन कल होने वाला मैच जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है. वह जीत हमें चाहिए.

कानपुर/मेरठ : श्रीलंका में होने वाले टी-20 क्रिकेट विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को होने वाले मैच को लेकर कानपुर के लोगों में भारी उत्साह है. क्रिकेट प्रेमियों ने काकादेव में भारतीय टीम की जीत के लिए विशेष हवन और पूजन का आयोजन भी किया. हवन आयोजन करने वाले आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि पाकिस्तान की हार और भारत की बड़ी जीत के लिए हवन किया गया है. हवन से काली शक्तियों और जादू-टोना को निष्फल कर दिया गया है. वहीं मेरठ में भारत-पाक मैच का विरोध हिंदू संगठनों ने किया और पाक खिलाड़ियों के फोटो जलाए.



पहला टी 20 मुकाबला : 2007 में हुए पहले T-20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच रॉबिन उथप्पा रहे थे. पहले विश्व कप के ग्रुप स्टेज के 10वें मैच में दोनों टीमें जब आमने-सामने आई थीं तो पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. जिसमें भारत ने पहले बैटिंग की थी. रॉबिन उथप्पा के अर्धशतक से 20 ओवर में नौ विकेट पर 141 रन बनाए गए थे. पाक के प्लेयर मिस्बाह उल हक ने सबसे ज्यादा 53 रन बनाए थे.





दूसरा 2007 T-20 : टी 20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज के बाद फाइनल में भी दोनों टीमों की तब भिड़ंत हुई थी. भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता था और पहले बैटिंग का फैसला लिया था. गौतम गंभीर के 54 बॉल पर 75 रन और रोहित शर्मा के 16 बॉल पर 30 रन थे, भारत ने 20 ओवर में पांच विकेट गंवाकर कुल 157 रन तब बनाए थे. पाकिस्तान की टीम ने 141 रन तक अपने स्कोर को पहुंचाते पहुंचाते नौ विकेट तब गंवा दिए थे. तब भारत ने यह मैच पांच रन से जीता था.





तीसरी बार मुकाबला : टी20 विश्व कप 2012 में हुआ था. इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को आठ विकेट से हराया था, प्लेयर ऑफ द मैच तब विराट कोहली को घोषित किया गया था.





चौथा मुकाबला : 2014 टी20 विश्व कप का मुकाबला जब हुआ था तो पाकिस्तान को सात विकेट से टीम इंडिया ने हराया था, तब प्लेयर ऑफ द मैच अमित मिश्रा को घोषित किया था. पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने को दी गई थी. 20 ओवर में पाक के खिलाड़ी सिर्फ 130 रन बना पाए थे. भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ 18.3 ओवर में ही मैच अपने नाम कर लिया था और जीत दर्ज की थी.





पांचवां मुकाबला : 2016 में हुए टी20 विश्व कप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था. तब प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली को चुना गया था. उस वर्ष दोनों टीम सुपर-10 राउंड में भिड़ी थीं. काबिलेगौर है कि तब बारिश की वजह से मैच को 18 ओवर का हो गया था. पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 118 रन बनाए थे. इस मैच को छह विकेट से भारत ने जीत लिया था.



छठे मुकाबले में भारतीय टीम को देखना पड़ा था हार का मुंह : इस मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था, प्लेयर ऑफ द मैच शाहीन अफरीदी को चुना गया था. एक और महत्वपूर्ण बात 2021 में दोनों टीमें पांच साल बाद टी-20 वर्ल्डकप में आमने-सामने आई थीं. पाकिस्तान की टीम ने भारत के खिलाफ पहली बार टी 20 में पहली बार जीत हासिल की थी. 10 विकेट से पाकिस्तानी टीम भारतीय टीम से जीती थी.

सातवें वें मुकाबले में पाक को फिर दी पटकनी : भारत ने पाकिस्तान को चार विकेट से हराया था, तब प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली रहे थे. सुपर-12 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को चार विकेट से हराया था. ये मुकाबला मेलबर्न में खेला गया था. इस मुकाबले में पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की थी और पूरे 20 ओवर खेलते हुए आठ विकेट पर 159 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम जब मैदान में उतरी थी तो 20 ओवर में छह विकेट पर ही 160 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया था. इस पारी के लिए विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था.



आठवें मुकाबले में पाकिस्तान छह रनों से हारा : आठवां T20 मैच 2024 में हुआ था. भारत ने पाकिस्तान को तब छह रन से हराया था और प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को चुना गया था. भारतीय टीम ने तब पहले बेटिंग की थी और 19 ओवर में 119 रन बना पाई थी. तब पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों को वह मैच आसान लग रहा था. ये बेहद ही रोमांचक मुकाबला था, 20वें ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 18 रन की जरूरत तब थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ी अर्शदीप ने 11 रन देकर इमाद वसीम का विकेट लेने में सफलता पाई थी. 113 रन के स्कोर पर पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई जो मैच तब आसान लग रहा था उसे भी भारतीय टीम ने जीत लिया था.



