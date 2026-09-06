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ग्रीन पार्क में टी-15 का महामुकाबला; मैदान पर आमने-सामने युसुफ पठान और अंकित राजपूत

456 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प, 2 साल बाद 55 हजार क्षमता के साथ खुलेगा नया स्टेडियम

ग्रीन पार्क में टी-15 मुकाबला
ग्रीन पार्क में टी-15 मुकाबला (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 8:21 PM IST

2 Min Read
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कानपुर: शहर के ग्रीनपार्क स्टेडियम में रविवार शाम से क्रिकेट का जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है. कानपुर सांसद रमेश अवस्थी की पहल पर आयोजित 15-15 ओवर के इस हाई-वोल्टेज टी-15 मुकाबले में सांसद एकादश और कानपुर एकादश की टीमें मैदान में आमने-सामने हैं. मैच को लेकर दर्शकों में उत्साह देखा जा रहा है.

मुकाबले में सांसद एकादश की कप्तानी पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर युसुफ पठान संभाल रहे हैं, जबकि कानपुर एकादश की कमान आईपीएल के अनुभवी तेज गेंदबाज अंकित राजपूत के हाथों में है. मैदान पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन के साथ टेलीविजन और बॉलीवुड जगत के कई सेलिब्रिटी भी स्टेडियम में मौजूद हैं, जो इस शाम को और यादगार बना रहे हैं. क्रिकेटप्रेमियों की सुविधा के लिए इस मैच के लिए निःशुल्क पास बांटे गए थे.

ग्रीनपार्क का फेयरवेल मैच, 456 करोड़ से बदलेगी सूरत

यह मुकाबला वर्तमान स्वरूप वाले ग्रीनपार्क स्टेडियम के लिए एक ऐतिहासिक फेयरवेल मैच की तरह है. करीब आठ दशकों के क्रिकेट इतिहास को समेटे इस मैदान पर इस मुकाबले के बाद तुरंत ताला लग जाएगा और इसे बड़े पैमाने पर पुनर्विकास के लिए बंद कर दिया जाएगा. सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि 456.94 करोड़ रुपये की लागत से ग्रीनपार्क का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसकी 45 करोड़ रुपये की पहली किस्त भी जारी हो चुकी है. करीब 2 साल चलने वाले इस रेनोवेशन के बाद ग्रीनपार्क 55 हजार दर्शकों की क्षमता, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं से लैस होकर फिर से आईपीएल व अंतरराष्ट्रीय मैचों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार होकर लौटेगा.

यह भी पढ़ें: कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम पर ड्रेनेज का ग्रहण, छिने यूपी टी-20 के मैच, लाखों फैंस मायूस

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