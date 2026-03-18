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दिल्ली में गैस ऐजेंसियों के बाहर हर दिन लग रही लंबी कतारें, निराश होकर लौट रहे लोग

सरकार के दावों से अलग कई इलाकों में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत, कुछ डिपो पर पहुंच नहीं रहे तो कहीं सर्वर डाउन की समस्या

कई इलाकों में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत
कई इलाकों में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 18, 2026 at 3:13 PM IST

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नई दिल्ली : दिल्ली में गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर सरकार भले ही हालात सामान्य होने का दावा कर रही हो लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. एक तरफ किसी गोदाम पर लोगों की लंबी कतारें हैं, तो दूसरी तरफ कुछ डिपो ऐसे भी हैं जहां सिलेंडर की सप्लाई ही नहीं पहुंच रही सवाल उठता है कि अगर शहर में कमी नहीं है तो फिर ये अफरातफरी क्यों?

झिलमिल स्थित कई एजेंसी में नहीं पहुंच रहे सिलेंडर
ग्राउंड जीरो से विवेक पाठनिया की रिपोर्ट के मुताबिक, विवेक विहार स्थित सुप्रीम एजेंसी गैस गोदाम पर हालात बेहद चिंताजनक हैं यहां सुबह से ही सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं. भीड़ को काबू में रखने के लिए बैरिकेडिंग और दिल्ली पुलिस के साथ अतिरिक्त बल भी तैनात करना पड़ा लेकिन इसके बावजूद अव्यवस्था साफ नजर आ रही है. वही झिलमिल स्थित डैमो एंटरप्रेसिस, बी एन गुप्ता गैस एजेंसी , नंदी गैस एजेंसी पर सिलिंडर की किल्लत देखी जा रही है.

कई इलाकों में गैस सिलेंडर की भारी किल्लत (ETV Bharat)

सर्वर डाउन होने के कारण सिलेंडर वितरण ठप
लोगों का आरोप है कि सर्वर डाउन होने के कारण सिलेंडर वितरण ठप है आलोक कुमार द्विवेदी बताते हैं कि वे सुबह 6:30 बजे से लाइन में लगे हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी सिर्फ तीन सिलेंडर ही वितरित हुए. उनका कहना है कि स्टाफ को काम की समझ नहीं है और ऑनलाइन सिस्टम पर पूरी तरह निर्भरता ने समस्या को और बढ़ा दिया है उन्होंने सुझाव दिया कि मैन्युअल व्यवस्था अपनाई जा सकती थी लेकिन एजेंसी ने इससे इनकार कर दिया.

सर्वर डाउन होने के कारण सिलेंडर वितरण ठप
सर्वर डाउन होने के कारण सिलेंडर वितरण ठप (ETV Bharat)

दो दिनों से लाइन में लगने के बाद मिला सिलेंडर
महबूब नाम के एक अन्य व्यक्ति बताते हैं कि वे सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े हैं और पिछले दिन भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था उनका कहना है कि सिलेंडर हैं, लेकिन मिल नहीं रहे, सिर्फ लाइनें बढ़ रही हैं.

झिलमिल स्थित कई एजेंसी में नहीं पहुंच रहे सिलेंडर
झिलमिल स्थित कई एजेंसी में नहीं पहुंच रहे सिलेंडर (ETV Bharat)
दो दिनों से लाइन में लगने के बाद मिला सिलेंडर
दो दिनों से लाइन में लगने के बाद मिला सिलेंडर (ETV Bharat)

तीन दिनों से रोज़ लाइन में लग कर भी नहीं मिला सिलेंडर
वहीं,फातिमा नाम की महिला की परेशानी और भी गंभीर है वे पिछले तीन दिनों से रोज़ लाइन में लग रही हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा घर में छोटा बच्चा होने के बावजूद उन्हें रोज़ लौटना पड़ रहा है उनका कहना है कि घर में खाना बनाना मुश्किल हो गया है

सप्लाई होने के बावजूद वितरण नहीं होने से परेशानी
सप्लाई होने के बावजूद वितरण नहीं होने से परेशानी (ETV Bharat)

सप्लाई होने के बावजूद वितरण नहीं होने से परेशानी
दूसरी ओर, पास के तीन अन्य गैस डिपो में स्थिति उलट है वहां पिछले दो दिनों से सिलेंडर की गाड़ी ही नहीं पहुंची, जिससे वहां के उपभोक्ता भी परेशान हैं यानी एक जगह सप्लाई होने के बावजूद वितरण नहीं हो पा रहा तो दूसरी जगह सप्लाई ही नहीं है.

सरकारी दावों पर खड़े हो रहे सवाल
सरकारी दावों पर खड़े हो रहे सवाल (ETV Bharat)
सरकारी दावों पर खड़े हो रहे सवालइस पूरी स्थिति ने सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं क्या समस्या तकनीकी प्रबंधन की है या फिर सिस्टम में कहीं बड़ी खामी है? फिलहाल, आम जनता ही इसका खामियाजा भुगत रही है. लोग लंबी कतारों में खड़े होकर घंटों इंतजार कर और फिर भी खाली हाथ लौटकर जा रहे हैं.

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