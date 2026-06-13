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मेरठ में चंदा मांगते हुए पकड़ी गई सीरियाई महिला, खुफिया एजेसियां जांच में जुटीं, पूछताछ में जानिए क्या बताया

मेरठ : नौचंदी मेले में सीरिया की रहने वाली एक महिला के द्वारा चंदा मांगने का मामला सामने आया है. इसकी जानकारी मिलते ही लोकल इंटेलिजेंस से लेकर खुफिया विभाग और पुलिस एक्टिव हो गई. महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. महिला अपने पति के इलाज के लिए दिल्ली में मेडिकल वीजा पर बच्चों के साथ आई है.

शुक्रवार देर शाम पुलिस ने एक महिला को चंदा मांगते हुए देखा, तो उन्हें कुछ शक हुआ. महिला ने हाथ में एक तख्ती लिया हुआ था. वह लोगों से आर्थिक मदद मांग रही थी. पुलिस की सूचना पर लोकल इंटेलिजेंस और आईबी की टीम भी सक्रिय हो गई. महिला विदेशी भाषा में ही बोलने की कोशिश कर रही थी. पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो बताया कि उसके पति बीमार हैं. बच्चों के साथ वह वीजा पर भारत आई है और पति की इलाज के लिए मदद मांग रही है.

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि महिला से पुलिस ने थाने में गहनता से पूछताछ की गई. सीरियाई महिला ने अपने हाथ में अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ एक बड़ा सा बोर्ड लेकर राहगीरों से पैसे मांग रही थी. सड़क पर विदेशी महिला को इस हाल में देख कर तत्काल थाने ले जाया गया. पूछताछ में महिला ने अपना नाम फनादी (33) बताया है.

थाने में महिला से पुलिस के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (LIU) की टीम ने भी गहन पूछताछ की. जांच के दौरान महिला ने बताया कि वह अपने पति के इलाज के सिलसिले में भारत आई है. उसके पति का उपचार दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा है और इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ होने के कारण वह लोगों से मदद मांग रही थी.