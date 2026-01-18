ETV Bharat / state

लग्जरी गाड़ियां चोरी कर फर्जी दस्तावेजों पर दूसरे राज्यों में बेचने वाले सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, 16 गाड़ियां बरामद

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटरस्टेट सेल ने ऑटो लिफ्टर्स के एक बड़े अंतरराज्यीय सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है. डीसीपी क्राइम ब्रांच आदित्य गौतम ने रविवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी. डीसीपी के अनुसार, यह गिरोह दिल्ली से महंगी व ऑन-डिमांड गाड़ियों की चोरी कर उन्हें पंजाब व हिमाचल प्रदेश ले जाता था, जहां चेसिस नंबर से छेड़छाड़ व फर्जी दस्तावेजों के जरिए दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया जाता था. इसके बाद इन गाड़ियों को देश के अलग-अलग राज्यों में बेचा जाता था. हैरान करने वाली बात ये है कि कई मामलों में दिल्ली से चोरी की गई गाड़ियां रजिस्ट्रेशन बदलवाकर दोबारा दिल्ली में ही बेच दी जाती थीं.

पुलिस ने इस मामले में अभी तीन आरोपियों–दिल्ली निवासी अमनदीप, पंजाब निवासी दमनदीप और चंडीगढ़ निवासी अरविंद शर्मा को गिरफ्तार किया है. डीसीपी ने बताया कि चोरी के बाद सबसे पहले अमनदीप को सूचना दी जाती थी. इसके बाद अमनदीप ड्राइवरों को हायर कर गाड़ियों को दिल्ली से पंजाब तक पहुंचवाता था. अधिकतर ड्राइवरों को ये नहीं बताया जाता था कि गाड़ी चोरी की है. उन्हें लोन डिफॉल्ट वाहन बताकर प्रति ट्रिप डेढ़ हजार रुपये दिए जाते थे. इस काम में अमनदीप को प्रति वाहन करीब 50 हजार रुपये मिलते थे.

आदित्य गौतम, डीसीपी क्राइम ब्रांच (ETV Bharat)

ये गाड़ियां बरामद: इस मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 16 गाड़ियां बरामद कर चुकी है, जिनमें 8 टोयोटा फॉर्च्यूनर, 5 किआ सेल्टोस, 1 हुंडई वेन्यू, 1 महिंद्रा थार व 1 हुंडई क्रेटा हैं. डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में कम से कम 100 गाड़ियां चोरी कर बेचने की बात कबूल की है. ये गाड़ियां बाजार मूल्य के करीब 60 से 70 प्रतिशत दाम पर बेची जाती थीं, जबकि दमनदीप को प्रति वाहन लगभग पांच लाख रुपये तक का मुनाफा होता था.