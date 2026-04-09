पीलिया का प्रकोप, भिलाई सेक्टर एरिया के 22 बच्चों में लक्षण, 2 आईसीयू में भर्ती
भिलाई के सेक्टर एरिया में पीलिया का प्रकोप देखा गया.वार्ड क्रमांक 67 के 22 बच्चों में पीलिया के लक्षण मिले,इनमें से 2 ICU में है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 9, 2026 at 1:07 PM IST
भिलाई - भिलाई के सेक्टर 7 वार्ड क्रमांक 67 में पीलिया का प्रकोप सामने आया है.यहां पर एक के बाद 22 बच्चों में पीलिया की शिकायत सामने आई.जिसमें से 2 बच्चों का इलाज आईसीयू में चल रहा है. आपको बता दें कि वार्ड पार्षद लक्ष्मीपति राजू नगर निगम की टीम लेकर लोगों के घर पहुंचे हैं.लोगों के घरों से पानी का सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है.
दूषित पेयजल से फैला पीलिया
सेक्टर 7 निवासी जया ने बताया कि इस बीमारी के फैलने का मुख्य कारण दूषित पेयजल है. पहले बच्चों को वायरल फीवर हुआ था, लेकिन जांच के बाद रिपोर्ट में पीलिया की पुष्टि हुई.
सीवरेज का गंदा पानी पीने के पानी में मिल रहा है, जिससे पानी में बदबू आ रही है. यही संक्रमण का कारण बन रहा है.पुरानी पाइपलाइन को बदलने का काम बीएसपी को जल्द से जल्द करना चाहिए- जया कुमारी, स्थानीय
वार्ड पार्षद ने निगम टीम के साथ किया निरीक्षण
वार्ड पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने बताया कि टाउनशिप में पानी की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. करीब 50 साल पुरानी पाइपलाइन जर्जर हो चुकी है, जिससे सीवरेज और पीने का पानी आपस में मिल जाता है.
सूचना मिलते ही हमने बीएसपी अधिकारियों को अवगत कराया, इसके बाद पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं. साथ ही नगर निगम की टीम भी मौके पर पहुंचकर घर-घर से पानी के नमूने इकट्ठा कर रहे हैं- लक्ष्मीपति राजू, पार्षद
वहीं निगम अधिकारी हिमांशु श्रीवास्तव ने बताया कि 8 से 10 घरों से पानी के सैंपल लिए गए हैं और जांच रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी. हमने लोगों से अपील की है कि वो पानी उबालकर ही सेवन करें
उतई नगर पंचायत में फैला था पीलिया
इससे पहले जिले के नगर पंचायत उतई के वार्ड क्रमांक 14 और 15 में गंदा पानी पीने से पीलिया फैलने का मामला सामने आया था. एक महीने से क्षेत्र में लगातार पीलिया के मरीज मिल रहे थे, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल था. उतई नगर पंचायत में पीलिया फैलने का कारण नालियों का गंदा पानी और हैंडपंप का दूषित पानी थी. शुरुआत में लोगों को लगा कि यह समस्या सिर्फ उनके घर तक है, लेकिन धीरे-धीरे पूरे मोहल्ले में एक जैसे लक्षण दिखाई देने लगे,जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाकर लोगों का इलाज किया.
2025 में गौतम नगर में फैला था पीलिया
वहीं साल 2025 में दुर्ग शहर के गौतम नगर क्षेत्र में लगातार पीलिया के मरीज मिले थे .स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की माने तो 25 लोग संक्रमित हुए थे. यहां पर भी दूषित जल पीने के कारण पीलिया का संक्रमण लोगों में हुआ था.
पीलिया के लक्षण
पांचों तरह के पीलिया के लक्षण एक जैसे होते हैं. शुरुआती दो-तीन दिनों तक लगातार बुखार आना, उसके बाद उल्टी जैसा लगना या फिर उल्टी होना, पेशाब में पीलापन होना, पेट में खराबी होना, लूज मोशन होना, इसके बाद आंखों में पीलापन होना, बहुत ज्यादा वीकनेस या कमजोरी लगना. इसके साथ ही भूख ना लगना इस तरह के लक्षण पीलिया में देखने को मिलते हैं. पीलिया कम है तो लक्षण कम दिखाई पड़ेंगे. पीलिया गंभीर है तो लक्षण ज्यादा देखने को मिलेंगे.
कैसे फैलता है पीलिया
आपको बता दें कि पीलिया के मरीज गर्मी और बारिश दोनों के सीजन में देखने को मिलते हैं. लेकिन बारिश में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है. पीलिया 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें A, B, C, D और E होता है. बारिश के मौसम में दूषित और गंदा पानी से फैलने वाला पीलिया A और E किस्म का होता है. गंदे पानी से जो वायरस फैलता है. वह हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस E कहलाता है.
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