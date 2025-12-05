ETV Bharat / state

ठंड या तनाव में दिखे ऐसे लक्षण तो नहीं करें नजरअंदाज, तुरंत पहुंचे अस्पताल, जानिए गोरखपुर एम्स के डॉक्टर ने क्या कहा

गोरखपुर : लकवा एक गंभीर बीमारी है. इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है. शरीर के जिस हिस्से में लकवा है, उस हिस्से की मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि उनका मूवमेंट तक बंद हो जाता है. स्ट्रेस या हादसे के कारण लकवा किसी भी उम्र में आ सकता है. इसका इलाज काफी लंबा चलता है.

अचानक चेहरे का टेढ़ा होना, एक तरफ के हाथ-पैर में कमजोरी आना, अचानक शरीर का नियंत्रण खोना या आंख की पुतली का तिरछा हो जाना, लकवे का लक्षण हो सकता है. अचानक बेहोशी और बहुत तेज सिर दर्द भी लकवा का लक्षण हो सकता है.

लक्षणों की पहचान जरूरी : एम्स गोरखपुर ने लोगों से लकवा के लक्षणों को पहचानने की अपील की है, जिससे लोग न सिर्फ लकवा, बल्कि ब्रेन हैमरेज जैसी समस्या से भी बच सके. न्यूरोलॉजी विभाग के हेड डॉ. आशुतोष तिवारी ने बताया, लकवा का इलाज पूरी तरह से संभव हो गया है. अगर लक्षण की पहचान है तो मरीज खुद को इस बीमारी की गिरफ्त में आने से बचा सकता है.

उन्होंने बताया कि विश्व स्ट्रोक दिवस 2025 पर एक जनजागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन एम्स में किया गया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य समान्य जनता को स्ट्रोक को समय से पहचानने एवं उपलब्ध उपचारों से अवगत कराया जा सके. इस क्रम को विभागवार भी विस्तार दिया जा रहा है, जिससे इमरजेंसी में आने वाले ऐसे मरीज को भी बचाया जा सके.

सर्दी और तनाव में रहता है डर : डॉ. आशुतोष ने बताया, ठंड के समय में और तनाव की वजह से यह बीमारी लोगों को अपने चपेट में लेती है. इसलिए लोगों को इसके लक्षण की जानकारी होनी जरूरी है. यह एक जन जागरूकता का अभियान है. जिस किसी को भी इसके लक्षण की जानकारी हो उसे लोगों के बीच इसको ले जाना चाहिए.

मेजर जनरल (सेवानिवृत) डॉक्टर विभा दत्ता, कार्यकारी निदेशक एम्स गोरखपुर ने बताया कि न्यूरोलॉजी विभाग ने जो पहल किया है वह बेहद ही सराहनीय है. पक्षाघात, लकवा, फालिस या स्ट्रोक इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है. ब्रेन अटैक में दर्द नहीं होने के कारण मरीज या परिजन हॉस्पिटल पहुंचने में देर कर देते हैं. ऐसे में इलाज के बाद भी परिणाम उतना अच्छा नहीं मिलता.

लकवा कैसे होता है : मष्तिष्क को खून पहुंचाने वाली नसों में थक्का जमने या नस के फटने से लकवा होता है. लकवा दो तरह का होता है. पहला इन्फार्क्ट ( थक्का जमने के कारण), दूसरा ब्रेन हैमरेज (खून के बहने कारण).