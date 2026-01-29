ETV Bharat / state

डेटा साइंस बनेगी खोज की नई ताकत, उन्नाव में AI और डेटा साइंस पर हुई विचार-गोष्ठी

प्री-सिम्पोज़ियम वर्कशॉप में छात्रों को मिला मार्गदर्शन: कार्यक्रम की शुरुआत प्री-सिम्पोज़ियम वर्कशॉप से हुई. अशोका यूनिवर्सिटी के फैकल्टी फेलो डॉ. प्रत्युष प्रणव ने डेटा साइंस तकनीकों के माध्यम से वैज्ञानिक शोध को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने पर चर्चा की. वहीं टीसीएस एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सीनियर एआई कंसल्टेंट अभिषेक सक्सेना ने छात्रों को बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज वैज्ञानिक शोध के लिए एक नए माइक्रोस्कोप की तरह कार्य कर रहा है.

डेटा साइंस से मिलेगी वैज्ञानिक खोजों को नई गति: सिम्पोज़ियम का उद्देश्य युवाओं को डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च से जोड़ना रहा। विशेषज्ञों ने बताया कि आज जीनोमिक्स, क्लाइमेट मॉडलिंग, फॉरेंसिक इंटेलिजेंस, हेल्थकेयर और मटीरियल साइंस जैसे क्षेत्रों में डेटा-ड्रिवन रिसर्च वैज्ञानिक खोजों को तेज़ कर रही है.

उन्नाव: देश की पहली एआई ऑगमेंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश (CU UP) में “यंग रिसर्चर्स सिम्पोज़ियम ऑन डेटा साइंस फॉर साइंस” का आयोजन किया गया. यह कार्यक्रम भारत सरकार के इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आधिकारिक प्री-समिट इवेंट रहा. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस सिम्पोज़ियम में भारत और विदेशों से आए वैज्ञानिकों, डेटा साइंटिस्ट्स, शिक्षाविदों और युवा शोधकर्ताओं ने भाग लिया.

विशेषज्ञ पैनल में भविष्य की रिसर्च पर चर्चा: 'फ्यूचर डायरेक्शंस: डेटा साइंस एज द इंजन ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी' विषय पर आयोजित पैनल डिस्कशन का संचालन सीयू यूपी के प्रो-वाइस चांसलर एवं प्रोफेसर ऑफ एआई डॉ. थिपेंद्र पी. सिंह ने किया. पैनल में जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी (अमेरिका), आईआईटी लखनऊ, यूके रिसर्च एंड इनोवेशन और बेंगलुरु की टेक इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हुए. वक्ताओं ने कहा कि डेटा साइंस अब विज्ञान की सभी शाखाओं की आधारशिला बन चुकी है.

युवा शोधकर्ताओं को मिला राष्ट्रीय मंच: इस सिम्पोज़ियम में देशभर के स्नातक, परास्नातक और शोधार्थी छात्रों ने अपने शोध प्रस्तुत किए. बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, लाइफ साइंसेज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, हेल्थ साइंसेज़ और कृषि जैसे क्षेत्रों में डेटा साइंस के इंटरडिसिप्लिनरी उपयोग पर विशेष फोकस रहा. हाइब्रिड मोड में आयोजित इस कार्यक्रम ने टियर-2 और टियर-3 संस्थानों के छात्रों को भी भागीदारी का अवसर दिया.

इंडिया एआई मिशन से जुड़ा आयोजन: यह सिम्पोज़ियम इंडिया एआई मिशन के लक्ष्यों—एआई टैलेंट डेवलपमेंट, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा और राष्ट्रीय शोध क्षमता के विस्तार—से जुड़ा रहा। साथ ही एआई एथिक्स, डेटा प्राइवेसी और जिम्मेदार नवाचार जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई.

क्या बोले प्रो-वाइस चांसलर: सीयू यूपी के प्रो-वाइस चांसलर डॉ. थिपेंद्र पी. सिंह ने कहा कि आज हमारे पास विशाल मात्रा में डेटा उपलब्ध है, जिसमें जटिल वैश्विक समस्याओं के समाधान छिपे हैं. जीनोमिक्स से लेकर क्लाइमेट मॉडलिंग तक, डेटा साइंस वैज्ञानिक शोध को नई दिशा दे रहा है. ऐसे मंच युवा शोधकर्ताओं को वैश्विक शोध पद्धतियों से जोड़ने और भारत के एआई रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

