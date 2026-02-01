ETV Bharat / state

BUDGET 2026: नारी शक्ति की प्रतीक, रिकॉर्ड बनाने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण- ओपी चौधरी

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि निर्मला सीतारमण के वित्तीय नेतृत्व में विकसित भारत की नींव और मजबूत हुई है.

NIRMALA SITHARAMAN
बजट पर प्रतिक्रिया (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 1, 2026 at 2:29 PM IST

3 Min Read
रायपुर: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए केंद्रीय बजट पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को लेकर केंद्र सरकार की जमकर सराहना की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पष्ट विजन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मजबूत वित्तीय क्रियान्वयन के कारण यह बजट विकसित भारत के रोडमैप को मजबूती देने वाला है.

"नारी शक्ति की प्रतीक, रिकॉर्ड बनाने वाली वित्त मंत्री"

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि निर्मला सीतारमण देश की नारी शक्ति की प्रतीक हैं, जिन्होंने लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत कर इतिहास रच दिया है. भारत में लगातार नौ बार बजट प्रस्तुत करना अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है, जो उनके अनुभव और आर्थिक समझ को दर्शाता है.

ओपी चौधरी की बजट पर प्रतिक्रिया (ETV Bharat Chhattisgarh)

"मोदी के विजन को जमीन पर उतारने वाला बजट"

ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजनीतिक स्थिरता के साथ देश आगे बढ़ रहा है. जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सरकार स्पष्ट विजन के साथ काम कर रही है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर हर बजट में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

"2047 का लक्ष्य, हर साल का रोडमैप"

उन्होंने कहा कि सरकार का लॉन्ग टर्म विजन 2047 का है, मिड टर्म टारगेट तय हैं और हर साल के बजट में शॉर्ट टर्म लक्ष्यों को साफ देखा जा सकता है.
क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, एआई मिशन, वॉटरवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और हाई स्पीड रेलवे जैसे फैसले यह स्पष्ट करते हैं कि भारत सुनियोजित तरीके से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

"पूंजीगत व्यय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी"

ओपी चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यकाल में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वित्तीय प्रबंधन के साथ, पूंजीगत व्यय में ऐतिहासिक वृद्धि देखने को मिली है. यह निवेश आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा.

"छत्तीसगढ़ को रेलवे सेक्टर में बड़ा लाभ"

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बोलते हुए ओपी चौधरी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में रेलवे क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में 22 गुना की वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि पहले के दौर में 10 वर्षों में खर्च का डबल होना भी बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, लेकिन आज 22 गुना वृद्धि यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है.

"इंक्लूसिव ग्रोथ का मजबूत मॉडल"

ओपी चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इंक्लूसिव ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं. बीते 11 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और वैश्विक स्तर पर किए गए अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करते हैं.

"तेज आर्थिक विकास के साथ गरीबी उन्मूलन"

उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर तेज आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर गरीबी निवारण के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है. यही इस बजट को संतुलित और जनकल्याणकारी बनाता है.

"विकसित भारत के लिए आभार"

ओपी चौधरी ने इस बजट को दूरदर्शी, विजनरी और विकसित भारत का रोडमैप बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पूरी भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया.

