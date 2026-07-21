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स्कूलों में बिना किताबों के डेढ़ महीना बीता, बदला सिलेबस बड़ी वजह, टीचर स्टूडेंट हैं परेशान

कोरबा के सरकारी एवं निजी स्कूलों में अब तक शासन की किताबें नहीं पहुंची है. किताबें नहीं पहुंचने से अध्ययन कार्य प्रभावित हो रहा है.

Studies affected due to lack of books
स्कूलों में बिना किताबों के डेढ़ महीना बीता (ETV BHARAT CHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 21, 2026 at 7:08 PM IST

4 Min Read
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कोरबा : सरकारी स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र (2026-27) को शुरु हुए डेढ़ महीने से अधिक का समय बीत चुका है. लेकिन राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के बस्ते अब भी खाली ही हैं. छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की लचर व्यवस्था के कारण अब तक कई स्कूलों में किताबों की आपूर्ति नहीं हो पाई है. नियमानुसार स्कूल खुलने के पहले ही किताबें स्कूलों तक पहुंच जानी चाहिए,लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इस साल स्थिति इसलिए अधिक विकराल हो गई है, क्योंकि कक्षा पहली से आठवीं तक के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया गया है. स्कूलों में नई किताबें उपलब्ध नही होने के कारण छात्र बिना अध्ययन सामग्री के कक्षाओं में बैठने को विवश हैं.

बदला पाठ्यक्रम सबसे बड़ी वजह

शैक्षणिक सत्र के शुरुआती 45 दिन बिना किताबों के निकल जाने से बच्चों का अध्ययन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. राज्य शासन ने इस सत्र से बच्चों को आधुनिक और व्यावहारिक शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम में व्यापक संशोधन किया है. नई शिक्षा नीति के तहत पहले से आठवीं तक के अलग-अलग कक्षाओं के सिलेबस में बदलाव हुआ है. 9वीं और 10वीं का सिलेबस भी बदला है. प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक हालात लगभग एक जैसे हैं.

Studies affected due to the lack of books
बिना किताबों के अध्ययन कार्य प्रभावित (ETV BHARAT CHATTISGARH)

समय पर पूरा नहीं हुआ वितरण कार्य

शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रयोग और व्यवहारिक ज्ञान के साथ कुछ नए विषय भी जोड़े गए हैं. लेकिन किताबों की मुद्रण और वितरण प्रक्रिया समय पर पूरी न होने के कारण नया सिलेबस स्कूलों तक पहुंच ही नहीं सका है. जिसके कारण शिक्षक पुरानी किताबों से पढ़ाने में असमर्थ हैं. वहीं नया पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं होने के कारण शिक्षण कार्य बुरी तरह से प्रभावित है.

स्कूलों में बिना किताबों के डेढ़ महीना बीता (ETV BHARAT CHATTISGARH)

किताबें नहीं पहुंच पाने के कारण लगभग 25 फीसदी हिस्सा प्रभावित

​सत्र आरंभ हुए 45 दिन बीत चुके हैं. सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक माहौल पहले ही सवालों के घेरे में रहता है. जबकि वर्तमान में पाठ्यक्रम का अनुमानित 20% से 25% हिस्सा प्रभावित हो चुका है. कक्षा 1 से 8 तक का सिलेबस कई हिस्सों में बदल चुका है. जिससे पुरानी पाठ्य सामग्री अप्रभावी साबित हो रही है.

Books not received
45 दिन बाद भी नहीं मिली किताबें (ETV BHARAT CHATTISGARH)

किताबों के बिना बच्चों को हो रही परेशानी

जिले के समन्वय केंद्र एवं एनसीडीसी विद्यालय की प्राचार्य डॉ अल्का फिलिप्स में बताया कि अब तक 9वीं, दसवीं के साथ ही प्राथमिक, माध्यमिक स्तर की भी कुछ किताबें स्कूल में नहीं पहुंची है. किताबों के दुरुपयोग से बचने के लिए निश्चित मात्रा में किताबें भेजी जा रही है. जिन्हें स्कैन भी करना होता है.

हो सकता है सिलेबस चेंज हुआ है, इसकी वजह से किताबों की आपूर्ति में कुछ देरी हो रही हो, किताबें नहीं होने के कारण बच्चों को परेशानी तो होती है. अध्यापन कार्य में असुविधा हो रही है, उम्मीद है कि जल्द किताबों की आपूर्ति की जाएगी. जिससे अध्यापन कार्य में आसानी होगी- अल्का फिलिप्स, प्राचार्य, एनसीडीसी विद्यालय

अकेले कोरबा जिले में कितना असर

कोरबा जिले में कुल शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या लगभग 2,436 है. कक्षा 1 से 8 तक लगभग 1 लाख 42 हजार 899 विद्यार्थी अध्यनरत हैं. जिले के 339 स्कूल वर्तमान में एकल शिक्षकीय के रूप में संचालित हो रहे हैं. कुछ स्कूलों में शिक्षकों के पद भी रिक्त हैं. ज्यादातर एकल शिक्षकीय स्कूल प्राथमिक विद्यालय हैं.

निजी स्कूलों तक भी नहीं पहुंच रही किताबें

सरकारी के अलावा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त निजी स्कूल भी संचालित हैं. इनमें से हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के स्कूल जिले में चल रहे हैं. इन स्कूलों के संचालकों ने भी हाल ही में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, ताकि उन्हें समय पर किताबों की आपूर्ति की जा सके. निजी स्कूलों को भी कहा गया था कि किताबें पहुंचाकर दी जाएगी. लेकिन वहां भी अब तक किताबें नहीं पहुंची हैं, सरकारी के साथ ही साथ निजी स्कूल के संचालक भी परेशान हैं.

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