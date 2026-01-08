ETV Bharat / state

सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का कोडरमा में स्वागत, सेल्फी लेकर लोग हुए गौरवान्वित

कोडरमा: झारखंड टीम के बीसीसीआई के घरेलू सत्र एलीट T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने के बाद खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर है. झारखंड के विजेता बनने के बाद राज्य के अन्य खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने और क्रिकेट के प्रति रुचि विकसित करने के मद्देनजर ट्राफी को राज्य के सभी जिलों का भ्रमण कराया जा रहा है.

इसी क्रम में आज गुरुवार को सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को जेएससीए के पदाधिकारी कोडरमा लेकर पहुंचे. जहां जिमखाना क्लब में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर ट्रॉफी का स्वागत किया गया. ट्रॉफी को देखने के लिए बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे.

कोडरमा में सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी का स्वागत (ETV Bharat)

इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से सामाजिक वानिकी के डीएफओ मोहित बंसल, डीडीसी रवि जैन समेत अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे. कोडरमा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जेएससीए के पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारी का स्वागत भी किया गया. सभी लोगों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर खींचाते हुए गौरवान्वित करने वाले पल की अनुभूति की.