सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप में श्रीकांत की धमाकेदार जीत; यूपी की श्रुति मिश्रा ने अंतिम में जगह बनाई

गुरुवार को सबसे बड़ा उलटफेर हुआ, जब पुरुष वर्ग एकल में तीसरी वरीयता प्राप्त एचएस प्रणय मुकाबला हार गए.

सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप में श्रीकांत की धमाकेदार जीत.
सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप में श्रीकांत की धमाकेदार जीत. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 9:01 PM IST

लखनऊ: स्टार शटलर के. श्रीकांत ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप-2025 में एकतरफा जीत दर्ज की है. इस जीत के साथ ही उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. गुरुवार को सबसे बड़ा उलटफेर हुआ, जब पुरुष वर्ग एकल में तीसरी वरीयता प्राप्त एचएस प्रणय और महिला एकल में जापान की नोजोमी ओकुहारा को हार का सामना करना पड़ा.

महिला एकल में शीर्ष वरीय उन्नति हुड्डा, पुरुष एकल में पिछले साल के सेमीफाइनलिस्ट प्रियांशु राजावत और महिला युगल में पिछली विजेता शीर्ष वरीय भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पी अंतिम आठ में पहुंच चुके है.

भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन (BAI) के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा योनेक्स सनराइज बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में आयोजित चैंपियनशिप में गुरुवार कई उलटफेर भरे मुकाबले खेले गए.

सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप.
सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप. (Photo Credit: ETV Bharat)

के. श्रीकांत की जीत: पुरुष एकल के प्री. क्वार्टर फाइनल में पांचवीं वरीय भारत के के. श्रीकांत ने हम वतन सनीथ दयानंद को एकतरफा मुकाबले में 21-6, 21-16 से हराया. 2016 के मोदी बैडमिंटन चैंपियन और मलेशियाई मास्टर्स के उपविजेता श्रीकांत ने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खासी आक्रामकता दिखाई और नेट पर बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए आसान जीत दर्ज की.

भारत के प्रियांशु राजावत ने बीएम राहुल भारद्वाज को 21-16, 10-21, 21-12 से हराया. महिला एकल में 2023 की चैंपियन दूसरी वरीय जापान की नोजोमी ओकुहारा को हार का सामना करना पड़ा. यह मुकाबला जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप-2025 और यूएस ओपन की उपविजेता रही भारत की तन्वी शर्मा ने तीन गेम तक चले रोमांचक मैच में 13-21, 21-16, 21-14 से जीता.

जापानी खिलाड़ी की हार: पूर्व वर्ल्ड चैंपियन और 2016 ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता नोजोमी ने पहला गेम अपने नाम किया, लेकिन फिर लय कायम नहीं रख सकीं. वहीं, तन्वी ने तेजतर्रार सर्विस और प्रतिद्वंद्वी की गलतियों की बदौलत जीत दर्ज की. पुरुष एकल में भारत के उभरते हुए शटलर मनराज सिंह ने तीसरी वरीयता प्राप्त एचएस प्रणय को 21-15, 21-18 से शिकस्त दी.

यह जोड़ी अंतिम 8 में पहुंची: युगांडा इंटरनेशनल चैलेंज के विजेता और अपनी तीसरी सुपर सीरीज खेल रहे मनराज के सामने अनुभवी प्रणय की एक नहीं चली. 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता प्रणय अपना स्वाभाविक खेल नहीं दिखा सके. महिला एकल में शीर्ष वरीय भारत की उन्नति हुड्डा ने भारत की तस्नीम मीर को आसानी से 21-15, 21-10 से हरा दिया.

महिला युगल में पिछली विजेता शीर्ष वरीय भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद पी. अंतिम आठ में पहुंच चुकी हैं. इन्होंने हम वतन जेनिथ अबेगिल और लिखिता श्रीवास्तव को 21-17, 21-12 से हराया. चैंपियनशिप में गुरुवार का दिन कई उलटफेरों के नाम रहा. पुरुष एकल में हांगकांग के जेसन गुनावान ने चौथी वरीय भारत के किरन जार्ज को 21-19, 21-16 से हराया.

सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप.
सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप. (Photo Credit: ETV Bharat)

गुरुवार को रोचक मुकाबले: वहीं मिश्रित युगल में भारत के हरिहरन अम्साकरुनन और त्रिशा जॉली ने भारत के नितिन एचवी और श्रीनिधि नारायणन, महिला एकल में भारत की इशा रानी बरुआ ने उलटफेर भरी जीत दर्ज की. महिला एकल में हांगकांग की लो सिन यान हैप्पी ने आठवीं वरीय भारत की अनुपमा उपाध्याय को 21-13, 12-21, 21-13 से, सातवीं वरीय भारत की रक्षिता श्री संतोष रामराज ने भारत की देविका सिहाग को 16-21, 21-19, 21-17 से हराया.

यूपी की श्रुति मिश्रा अंतिम आठ में पहुंची: महिला युगल में यूपी की श्रुति मिश्रा अपनी जोड़ीदार प्रिया कोंजेंगबम के साथ अंतिम आठ में पहुंच गईं. इस भारतीय जोड़ी ने चौथी वरीय यूक्रेन की पोलिना बुह्रोवा और येव्हेनिया कांतमिर के खिलाफ 21-17, 24-22 से संघर्ष भरी जीत दर्ज की. वहीं, मानसी सिंह को महिला एकल में हार का सामना करना पड़ा, जिन्हें चौथी वरीय तुर्किये की नेस्लिहान अरीन ने 21-13, 21-12 से हराया.

