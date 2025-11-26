ETV Bharat / state

सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप; श्रीकांत, प्रियांशु और प्रणय ने प्री क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, उन्नति ने भी दर्ज की जीत

लखनऊ : स्टार भारतीय शटलर के. श्रीकांत सहित एचएस प्रणय, किरन जॉर्ज, थारुण मन्नापल्ली और प्रियांशु राजावत ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान सुरक्षित किया. बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में बुधवार की देर रात तक मुकाबला चलते रहे. महिला एकल में भारत की उन्नति हुड्डा, अनुपमा उपाध्याय, रक्षिता संतोष और तस्नीम मीर सहित जापान की नोजोमी ओकुहारा ने जीत से शुरुआत की.



भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन (बीएआई) के बैनर तले उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में आयोजित चैंपियनशिप में बुधवार को कई रोमांचक मुकाबले खेले गए. पुरुष एकल में पांचवीं वरीय भारत केके. श्रीकांत ने भारत के ही केविन थंगम को 21-13, 21-10 से हराया.

2016 के विजेता श्रीकांत ने अपने अनुभव और कोर्ट पर बेहतरीन सर्विस की बदौलत जीत दर्ज की. मलेशियाई मास्टर्स के उपविजेता के. श्रीकांत का अब दूसरे दौर सनीथ दयानंद से सामना होगा, जिन्होंने अभिनव ठाकुर को 21-10, 21-14 से मात दी. पुरुष एकल में तीसरी वरीय भारत के एचएस प्रणय ने हमवतन शाश्वत दलाल को 21-15, 21-10 से हराया.



महिला एकल में शीर्ष वरीय उन्नति हुड्डा ने पहले दौर में शानदार खेल दिखाया. जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम की सदस्य और सिंगापुर इंटरनेशनल-2025 की उपविजेता उन्नति ने आकर्षी कश्यप को 21-13, 21-18 से हराया. पुरुष एकल में पिछले साल के सेमीफाइनलिस्ट प्रियांशु राजावत ने हमवतन एम. मैसनाम को 21-18, 21-14 से हराया. प्रियांशु को पहले गेम में खासा जूझना पड़ा. प्रियांशु अब अगले दौर में बीएम राहुल भारद्वाज से भिड़ेंगे.



पुरुष एकल में चौथी वरीय भारत के किरन जार्ज ने इजरायल के डैनियल डुबोवेंको को 21-17, 21-9 से, छठीं वरीय थारुण मन्नपल्ली ने सतीश कुमार करुणाकरन को 21-7, 21-9 और शीर्ष वरीय सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह ने भारत के ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार को 21-19, 21-17 से हराया. भारत के सिद्धार्थ गुप्ता, आलाप मिश्रा भी अगले दौर में पहुंच गए.

