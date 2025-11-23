ETV Bharat / state

सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप; लखनऊ में 20 देशों के 250 खिलाड़ी दिखाएंगे दम, जानिये कब से होगी शुरू?

उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. नवनीत सहगल ने रविवार को प्रेस वार्ता में दी जानकारी.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 9:45 PM IST

Updated : November 23, 2025 at 11:10 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी एक बार फिर विश्व बैडमिंटन के धुरंधरों की मेजबानी करने जा रही है. कई भारतीय व विदेशी सितारे सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपने कौशल का जलवा बिखरेंगे. उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन ने इस चैंपियनशिप के मैच 25 से 30 नवंबर तक होंगे.

उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष डा. नवनीत सहगल ने रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि चैपियनशिप में कुल 2 लाख 40 हजार अमेरिकी डाॅलर की ईनामी राशि वाली चैंपियनशिप में 25 नवंबर को क्वालीफाइंग मैच होंगे और उसी दिन मुख्य ड्रा के कुछ मैच खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 30 नवंबर को खेला जाएगा. चैंपियनशिप में सभी वर्गों पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल का मुख्य ड्रा 32-32 खिलाड़ियों/जोड़ियों का होगा. इसमें 28 को सीधे इंट्री मिलेगी, जबकि चार क्वालीफायर से मुख्य ड्राॅ में प्रवेश करेंगे.

दर्शकों को फ्री एंट्री : चैपियनशिप में दर्शकों को फ्री इंट्री मिलेगी, वहीं सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबलों का दूरदर्शन पर सजीव प्रसारण होगा. एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि लखनऊ हमेशा से खेलों की सरजमीं रहा है. हमें गर्व है कि विश्व बैडमिंटन के इतने बड़े नाम यहां उतर रहे हैं. इस चैंपियनशिप के जरिये हम प्रदेश के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल संस्कृति का अनुभव कराएंगे.

20 देशों के 250 खिलाड़ी होंगे शामिल : उन्होंने बताया कि चैंपियनशिप में मेजबान भारत, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, डेनमार्क, थाईलैंड, तुर्किये, सिंगापुर, इंडोनेशिया, हांगकांग- चीन, यूक्रेन, श्रीलंका, यूएई, इजरायल सहित 20 देशों के 250 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे. इसमें सबसे ज्यादा भारत के 152 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को बीबीडी यूपी बैडमिंटन अकादमी सहित गोमतीनगर विजयंत खंड व विनय खंड मिनी स्टेडियम में अभ्यास की सुविधा दी गई है.

उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के चेयरमैन विराज सागर दास ने कहा कि लखनऊ में सैयद मोदी चैंपियनशिप सिर्फ खेल नहीं, हमारी संस्कृति, हमारे खिलाड़ियों और हमारी मेजबानी की पहचान बन चुकी है. इस साल मुकाबले असाधारण होंगे और दर्शक हर दिन कुछ नया और रोमांचक देखेंगे. चैंपियनशिप के आयोजन के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से टूर्नामेंट मैनेजर की भूमिका में जेड. सोफिया शीरर होर्वाथ होंगे. रेफरी जोज़ेफ कुप्रीवेक, सह रेफरी दीराज गूनेड्री, स्थानीय उप रेफरी सीआर राजीव, कंप्टीशन मैनेजर एफसी दत्तन और मैच कंट्रोलर की भूमिका में विश्वनाथ मलकोटिया होंगे.

मुख्य ड्रॉ में यूपी के खिलाड़ियों की मौजूदगी : चैंपियनशिप में यूपी की श्रुति मिश्रा व महिला युगल व मिश्रित युगल में चुनौती पेश करेंगी. महिला युगल के मुख्य ड्राॅ में यूपी की श्रुति मिश्रा, समृद्धि सिंह, सोनाली सिंह व तनीषा सिंह को जगह मिली है. श्रुति मिश्रा प्रिया के साथ, समृद्धि सिंह रीवा के साथ, सोनाली सिंह दीपशिखा सिंह के साथ व तनीषा सिंह साक्षी गहलावत के साथ जोड़ी बनाकर उतरेंगी. मिश्रित युगल में यूपी के आयुष अग्रवाल व श्रुति मिश्रा की जोड़ी दम दिखाएंगी.

इन स्पर्धाओं में मुकाबले : महिला एकल, पुरुष एकल, महिला युगल, पुरुष युगल, मिश्रित युगल. क्वालीफाइंग मुकाबले 25 नवंबर को, मुख्य ड्राॅ 25 नवंबर से 30 नवंबर तक. कुल प्राइजमनी 2 लाख 40 हजार अमेरिकी डालर है.

