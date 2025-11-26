ETV Bharat / state

सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप; दुनियाभर के शटलरों को मिला बड़ा मंच, खिलाड़ी बोले- टूर्नामेंट से सुधरेगी उनकी वर्ल्ड रैंकिंग

लखनऊ में अपनी प्रतिभा दिखा रहे 20 देशों के 250 खिलाड़ी, इनमें भारत के हैं 152 प्लेयर, 30 को होगा फाइनल.

चैंपियनशिप में भारत के अलावा कई देशों के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा.
चैंपियनशिप में भारत के अलावा कई देशों के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 2:58 PM IST

लखनऊ : सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 ने दुनियाभर के शटलरों को बड़ा मंच दिया है. योनेक्स सनराइज बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में हो रहा यह टूर्नामेंट कई खिलाड़ियों की रैंकिंग सुधारने का बेहतर माध्यम है. इसे लेकर वे कड़ी मशक्कत करते दिखाए दे रहे हैं. ईटीवी भारत ने कई खिलाड़ियों और कोच से बातचीत कर उनके अनुभव जाने. पढ़िए रिपोर्ट...

हरियाणा के बैडमिंटन खिलाड़ी अमित ने बताया कि इस टूर्नामेंट का उन्हें बहुत फायदा मिल रहा है. यहां से मिले प्वाइंट उनकी वर्ल्ड रैंकिंग को बेहतर करेंगे. उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले आगरा के खिलाड़ी दक्ष अग्रवाल ने बताया कि टूर्नामेंट में बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं. कोर्ट काफी अच्छा है. हमारे खेल की वजह से हमको मुख्य ड्रा मैच में जगह मिल गई है.

'यह दुनिया का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट' : आगरा के ही दक्ष के साथी उपेंद्र ने बताया कि निश्चित तौर पर इस टूर्नामेंट का खिलाड़ियों को बहुत फायदा मिल रहा है. यह दुनिया का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है. हम इसमें भाग लेकर गौरवान्वित महसूस करते हैं. तुर्किये की टीम के कोच अंद्रे ने बताया कि हमारी टीम इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, इसके लिए हम बेहतरीन तैयारी करके आए हैं. हमको यहां का माहौल बहुत अच्छा लगा.

खिलाड़ियों और कोच ने साझा किए अपने अनुभव. (Video Credit; ETV Bharat)

दुनियाभर के दिग्गज शटलर रह चुके हैं चैंपियनशिप का हिस्सा : उपेंद्र ने बताया कि यह बेहतरीन टूर्नामेंट है. 2004 तक यह नेशनल चैंपियनशिप का दर्जा रखता था फिर 2005 में इसे इंटरनेशनल चैलेंजर का लेवल मिला. साल 2011 में ग्रां प्री गोल्ड और 2018 से यह BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 का हिस्सा बना. मौजूदा समय सैयद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप उन चुनिंदा टूर्नामेंट्स में शुमार है जिनके अंक खिलाड़ियों की विश्व रैंकिंग में सीधे जुड़ते हैं. पिछले 25-30 साल में इस कोर्ट पर दुनिया के दिग्गज शटलर उतर चुके हैं.

मलेशिया के ली चोंग वेई, चीन की वांग यिहान, इंडोनेशिया की मारिया क्रिस्टिन, थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन, भारत की पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणॉय, पी गोपीचंद, ज्वाला गट्टा जैसे नाम यहां चमके हैं. बीबीडी बैडमिंटन अकादमी में इस बार भी मंगलवार को प्रतियोगिता का आगाज हुआ.

भारत के शीर्ष खिलाड़ियों का दिखेगा जलवा : श्रीकांत, प्रणय, प्रियांशु, उन्नति और त्रिशा-गायत्री आकर्षण का केंद्र पूर्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणय, उभरते हुए सितारे प्रियांशु राजावत व उन्नति हुड्डा और पिछली बार की महिला युगल विजेता त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद पी, सहित कई भारतीय व विदेशी सितारे सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में अपने कौशल का जलवा दिखाते नजर आएंगे.

30 नवंबर को होगा फाइनल मुकाबला : चैंपियनशिप में 2,40,000 अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि दांव पर है. 25 नवंबर को क्वालीफाइंग मैच हुए. मुख्य ड्रा के कुछ मैच भी खेले गए. 30 नवंबर को फाइनल मुकाबला होगा. चैंपियनशिप में सभी वर्गों पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल का मुख्य ड्रा 32-32 खिलाड़ियों/जोड़ियों हुआ. इसमें 28 को सीधे इंट्री मिली. 4 क्वालीफायर से मुख्य ड्रा में प्रवेश किया.

सिंगापुर, इंडोनेशिया समेत कई देशों के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा : उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि लखनऊ हमेशा से खेलों की सरजमीं रहा है. हमें गर्व है कि विश्व बैडमिंटन के नामी खिलाड़ी यहां खेल रहे हैं.चैंपियनशिप के जरिए हम प्रदेश के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल संस्कृति का अनुभव कराना चाहते हैं. चैंपियनशिप में मेजबान भारत, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, डेनमार्क, थाईलैंड, तुर्किये, सिंगापुर, इंडोनेशिया, हांगकांग- चीन, यूक्रेन, श्रीलंका, यूएई, इजरायल सहित 20 देशों के 250 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं.

अध्यक्ष ने बताया कि सबसे ज्यादा भारत के 152 खिलाड़ी चैंपियनशिप में भाग ले रहे हैं. उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के चेयरमैन विराज सागर दास ने कहा कि लखनऊ में सैयद मोदी चैंपियनशिप सिर्फ खेल नहीं, हमारी संस्कृति, हमारे खिलाड़ियों और हमारी मेजबानी की पहचान बन चुकी है.इस साल दर्शककों हर दिन कुछ नया और रोमांचक देखने को मिलेगा. चैंपियनशिप के सुचारू आयोजन के लिए बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से टूर्नामेंट मैनेजर की भूमिका में जेड सोफिया शीरर होर्वाथ होंगे.

रेफरी जोजेफ कुप्रीवेक, सह रेफरी दीराज गूनेड्री, स्थानीय उप रेफरी सीआर राजीव, कंप्टीशन मैनेजर एफसी दत्तन और मैच कंट्रोलर की भूमिका में विश्वनाथ मलकोटिया हैं.

खिलाड़ियों की वरीयता सूची : पुरुष एकल- 1. जिया हेंग जेसन तेह (सिंगापुर), 2-आयुष शेट्टी (भारत), 3- एचएस प्रणय (भारत), 4- किरन जार्ज (भारत), 5-किदांबी श्रीकांत (भारत), 6-थारुण मन्नपल्ली (भारत), 7- युदाई ओकिमोटो (जापान), 8-मैग्नस जोहानसन (डेनमार्क).

महिला एकल : 1-उन्नति हुड्डा (भारत), 2- नोजोमी ओकुहारा (जापान), 3-सुंग शुओ युन (चीनी ताइपे), 4-नेस्लिहान अरीन (तुर्किये), 5- हीना अकेची (जापान), 6-पोलिना बुह्रोवा (यूक्रेन), 7-रक्षिता श्री संतोष रामराज (भारत), 8-अनुपमा उपाध्याय (भारत).

पुरुष युगल : 1- चूंग हॉन जियन व हैकाल मुहम्मद (मलेशिया), 2- साई प्रतीक के व पृथ्वी कृष्णामूर्ति राय (भारत), 3-ल्वी शेंग हाओ व चिया वेइजिए (मलेशिया), 4-ह्वांग जुई-शुआन व झी-वेई हे (चीनी ताइपे), 5- एमआर अर्जुन व हरिहरन अम्साकरुनन (भारत), 6- एरन ताय व कांग खाई शिंग (मलेशिया), 7-रोडियन अलीमोव और मकसीम ओग्लोब्लिन, इंडिपेंडेंट न्यूट्रल एथलीट, 8- शंकर प्रसाद उदयकुमार व अक्षन शेट्टी (भारत).

मिश्रित युगल : 1-ही योंग कै टेरी व जिन यू जिया (सिंगापुर).

मिश्रित युगल : 2-रोहन कपूर और रात्विका शिवानी (भारत)

इस खिलाड़ी की याद में कराया जाता है टूर्नामेंट : यह टूर्नामेंट भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी की याद में कराया जा रहा है. इस स्टार खिलाड़ी की लखनऊ में ही केडी सिंह बाबू स्टेडियम के बाहर साल 1988 में 28 जुलाई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उस दौरान इस खिलाड़ी की उम्र महज 26 साल ही थी. इस घटना के बाद साल 1991 में सैयद मोदी की याद में टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी.

इसके बाद से यह टूर्नामेंट कई बड़े खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच देता चला आ रहा है. शुरुआत में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन हुए, कम बजट था, खिलाड़ी भी सीमित थे, लेकिन बाद में इसका लेवल बढ़ता गया.

