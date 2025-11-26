ETV Bharat / state

सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप; दुनियाभर के शटलरों को मिला बड़ा मंच, खिलाड़ी बोले- टूर्नामेंट से सुधरेगी उनकी वर्ल्ड रैंकिंग

लखनऊ : सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 ने दुनियाभर के शटलरों को बड़ा मंच दिया है. योनेक्स सनराइज बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में हो रहा यह टूर्नामेंट कई खिलाड़ियों की रैंकिंग सुधारने का बेहतर माध्यम है. इसे लेकर वे कड़ी मशक्कत करते दिखाए दे रहे हैं. ईटीवी भारत ने कई खिलाड़ियों और कोच से बातचीत कर उनके अनुभव जाने. पढ़िए रिपोर्ट...

हरियाणा के बैडमिंटन खिलाड़ी अमित ने बताया कि इस टूर्नामेंट का उन्हें बहुत फायदा मिल रहा है. यहां से मिले प्वाइंट उनकी वर्ल्ड रैंकिंग को बेहतर करेंगे. उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले आगरा के खिलाड़ी दक्ष अग्रवाल ने बताया कि टूर्नामेंट में बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं. कोर्ट काफी अच्छा है. हमारे खेल की वजह से हमको मुख्य ड्रा मैच में जगह मिल गई है.

'यह दुनिया का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट' : आगरा के ही दक्ष के साथी उपेंद्र ने बताया कि निश्चित तौर पर इस टूर्नामेंट का खिलाड़ियों को बहुत फायदा मिल रहा है. यह दुनिया का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है. हम इसमें भाग लेकर गौरवान्वित महसूस करते हैं. तुर्किये की टीम के कोच अंद्रे ने बताया कि हमारी टीम इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है, इसके लिए हम बेहतरीन तैयारी करके आए हैं. हमको यहां का माहौल बहुत अच्छा लगा.

खिलाड़ियों और कोच ने साझा किए अपने अनुभव. (Video Credit; ETV Bharat)

दुनियाभर के दिग्गज शटलर रह चुके हैं चैंपियनशिप का हिस्सा : उपेंद्र ने बताया कि यह बेहतरीन टूर्नामेंट है. 2004 तक यह नेशनल चैंपियनशिप का दर्जा रखता था फिर 2005 में इसे इंटरनेशनल चैलेंजर का लेवल मिला. साल 2011 में ग्रां प्री गोल्ड और 2018 से यह BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 का हिस्सा बना. मौजूदा समय सैयद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप उन चुनिंदा टूर्नामेंट्स में शुमार है जिनके अंक खिलाड़ियों की विश्व रैंकिंग में सीधे जुड़ते हैं. पिछले 25-30 साल में इस कोर्ट पर दुनिया के दिग्गज शटलर उतर चुके हैं.

मलेशिया के ली चोंग वेई, चीन की वांग यिहान, इंडोनेशिया की मारिया क्रिस्टिन, थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन, भारत की पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणॉय, पी गोपीचंद, ज्वाला गट्टा जैसे नाम यहां चमके हैं. बीबीडी बैडमिंटन अकादमी में इस बार भी मंगलवार को प्रतियोगिता का आगाज हुआ.

भारत के शीर्ष खिलाड़ियों का दिखेगा जलवा : श्रीकांत, प्रणय, प्रियांशु, उन्नति और त्रिशा-गायत्री आकर्षण का केंद्र पूर्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत, एचएस प्रणय, उभरते हुए सितारे प्रियांशु राजावत व उन्नति हुड्डा और पिछली बार की महिला युगल विजेता त्रिशा जॉली व गायत्री गोपीचंद पी, सहित कई भारतीय व विदेशी सितारे सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल एचएसबीसी वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में अपने कौशल का जलवा दिखाते नजर आएंगे.

30 नवंबर को होगा फाइनल मुकाबला : चैंपियनशिप में 2,40,000 अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि दांव पर है. 25 नवंबर को क्वालीफाइंग मैच हुए. मुख्य ड्रा के कुछ मैच भी खेले गए. 30 नवंबर को फाइनल मुकाबला होगा. चैंपियनशिप में सभी वर्गों पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल का मुख्य ड्रा 32-32 खिलाड़ियों/जोड़ियों हुआ. इसमें 28 को सीधे इंट्री मिली. 4 क्वालीफायर से मुख्य ड्रा में प्रवेश किया.

सिंगापुर, इंडोनेशिया समेत कई देशों के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा : उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. नवनीत सहगल ने बताया कि लखनऊ हमेशा से खेलों की सरजमीं रहा है. हमें गर्व है कि विश्व बैडमिंटन के नामी खिलाड़ी यहां खेल रहे हैं.चैंपियनशिप के जरिए हम प्रदेश के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल संस्कृति का अनुभव कराना चाहते हैं. चैंपियनशिप में मेजबान भारत, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया, डेनमार्क, थाईलैंड, तुर्किये, सिंगापुर, इंडोनेशिया, हांगकांग- चीन, यूक्रेन, श्रीलंका, यूएई, इजरायल सहित 20 देशों के 250 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं.