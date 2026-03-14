कौन हैं सैयद अता हसनैन, जिन्होंने बिहार के 43वें राज्यपाल की शपथ ली
लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन ने बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली. पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाई.
Published : March 14, 2026 at 11:37 AM IST|
Updated : March 14, 2026 at 11:57 AM IST
पटना: बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) सैयद अता हसनैन ने आज शपथ ग्रहण की. पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने लोक भवन में आयोजित भव्य समारोह में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. यह समारोह राज्य के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण रहा, जहां सैयद अता हसनैन बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में पदभार संभालने वाले पहले पूर्व सैन्य अधिकारी बने.
भव्य स्वागत और तैयारीछ: शपथ ग्रहण से एक दिन पहले गुरुवार को नए राज्यपाल पटना पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया. बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और नेता मौजूद रहे. पटना एयरपोर्ट से लेकर लोक भवन तक उनका भव्य स्वागत हुआ.
#WATCH पटना: सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने लोक भवन में बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। pic.twitter.com/Mrg5mLbXSY— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 14, 2026
राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी: समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा के अलावा राज्य के कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए. यह मौका राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक इकाईयों के एकजुट होने का प्रतीक रहा. सभी ने नए राज्यपाल को शुभकामनाएं दीं और बिहार के विकास में उनके योगदान की उम्मीद जताई.
कौन हैं सैयद अता हसनैन?: सैयद अता हसनैन भारतीय सेना में लगभग 40 वर्षों तक सेवा दे चुके हैं और लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए. उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाई, जिसमें चिनार कोर (श्रीनगर) के कमांडर के रूप में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में विशेष भूमिका रही. उनकी 'हार्ट्स एंड माइंड्स' रणनीति ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई.
सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में पहचान: नए राज्यपाल को सुरक्षा और आंतरिक मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है. उनका अधिकांश करियर जम्मू-कश्मीर में बीता, जहां उन्होंने आतंकी गतिविधियों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. कठोर निर्णय लेने की क्षमता और रणनीतिक समझ के कारण वे सेना में सम्मानित रहे. सेवानिवृत्ति के बाद भी वे रक्षा विश्लेषक, लेखक और वक्ता के रूप में सक्रिय हैं.
पूर्व राज्यपाल की जगह: सैयद अता हसनैन पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की जगह लेंगे, जिन्होंने जनवरी 2025 में पदभार संभाला था. आरिफ मोहम्मद खान का कार्यकाल अपेक्षाकृत कम रहा, लेकिन अब नए राज्यपाल के आने से बिहार में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण की उम्मीद है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनकी नियुक्ति मार्च 2026 की शुरुआत में की गई थी.
भविष्य की उम्मीदें: नए राज्यपाल की नियुक्ति बिहार के लिए सकारात्मक संकेत मानी जा रही है. उनकी सैन्य पृष्ठभूमि और अनुभव राज्य में सुरक्षा, प्रशासन और विकास कार्यों को मजबूती प्रदान कर सकता है. राज्यवासियों ने उनके शपथ ग्रहण पर खुशी जताई है और बिहार के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है.
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