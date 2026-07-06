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डॉ. मुखर्जी की जयंती के बहाने युवा शक्ति पर भाजपा का फोकस, पंचायत-निकाय चुनावों की तैयारी तेज

युवा शक्ति पर भाजपा का फोकस ( Source : Rajasthan BJP )

जयपुर: जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित छात्र सम्मेलन के जरिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश में युवाओं के बीच अपने संगठनात्मक विस्तार का अभियान तेज कर दिया है. पार्टी इसे केवल वैचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से पहले युवा मतदाताओं और छात्र शक्ति को भाजपा के साथ जोड़ने की रणनीति के रूप में काम कर रही है. सोमवार को जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित छात्र सम्मेलन में भाजपा नेताओं ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता और युवा नेतृत्व से जुड़े विचारों को प्रमुखता से रखा. कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश संगठन मंत्री अजेय कुमार ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका का संदेश दिया गया. भाजपा युवा मोर्चा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है. युवा मोर्चा प्रदेश के सभी संभागों में छात्र सम्मेलन आयोजित कर युवाओं के बीच जमीन पकड़ मजबूत करने की तैयारी में है. इसके बाद जिला और मंडल स्तर पर भी युवा मोर्चा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर युवाओं के बीच जाएगा. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा : भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है. उन्होंने कहा कि युवाओं को डॉ. मुखर्जी के जीवन और विचारों का अध्ययन करना चाहिए, ताकि उन्हें यह समझने का अवसर मिले कि अपनी ऊर्जा और युवावस्था को राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि मात्र 33 वर्ष की आयु में डॉ. मुखर्जी कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने और बाद में बंगाल सरकार में वित्त मंत्री तथा स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में उद्योग मंत्री के रूप में कार्य किया. अजेय कुमार ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार और नेहरू-लियाकत समझौते से असहमति के कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर राष्ट्रवादी राजनीतिक विकल्प के निर्माण का मार्ग चुना. उन्होंने कहा कि 'एक देश, एक निशान, एक प्रधान' के संकल्प के साथ डॉ. मुखर्जी ने जम्मू-कश्मीर में आंदोलन किया और राष्ट्र की एकता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया. उन्होंने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया. पढ़ें : प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री अजेय कुमार की जयपुर में 'दस्तक', पंचायत-निकाय चुनाव पहली अग्नि परीक्षा