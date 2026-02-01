ये कैसा प्रदर्शन? सड़क पर दिनदहाड़े लहरा दी तलवारें, लोगों में दहशत
प्रदर्शन में जिस तरह सरेआम तलवारें लहराई गईं, उससे आम जनता में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है.
कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश को हमेशा से शांत और सुरक्षित राज्य माना जाता रहा है, लेकिन रविवार को कांगड़ा जिले की फतेहपुर उपतहसील के राजा का तालाब क्षेत्र में हुए एक विरोध प्रदर्शन ने इस छवि पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है. UGC एक्ट के विरोध में हुए इस प्रदर्शन में जिस तरह सरेआम तलवारें और ढालें लहराई गईं, उसने आम जनता और व्यापारियों में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है. लोग सवाल कर रहे हैं- ये कैसा प्रदर्शन, जिसमें कानून और शांति दोनों को चुनौती दी गई.
बाजार में डर का माहौल
प्रदर्शन स्थानीय बाजार में हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आते हैं. हथियारों के साथ प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर देखकर दुकानदारों में भय फैल गया. हालात को देखते हुए स्थानीय व्यापार मंडल ने दोपहर तक बाजार बंद रखने का आह्वान किया, जिससे व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गईं. व्यापारियों का कहना है कि अगर ऐसी घटनाएं दोहराई गईं, तो बाजारों में काम करना मुश्किल हो जाएगा.
सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो
प्रदर्शन के दौरान तलवार और मियाने लहराते लोगों की तस्वीरें और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. इसके बाद यह मामला और गंभीर हो गया. लोगों ने सवाल उठाए कि खुलेआम हथियारों के साथ प्रदर्शन कैसे हो सकता है और प्रशासन उस वक्त कहां था. स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन हथियारों के साथ सड़कों पर उतरना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि समाज में भय का वातावरण भी बनाता है. कुछ संगठनों ने प्रशासन पर समय रहते सख्त कदम न उठाने का आरोप भी लगाया है.
नूरपुर के पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा के अनुसार, "वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी." हालांकि लोगों का कहना है कि केवल जांच नहीं, बल्कि सख्त और त्वरित कार्रवाई जरूरी है.
राजा का तालाब की यह घटना साफ संकेत देती है कि यदि ऐसे मामलों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो हिमाचल की शांत पहचान खतरे में पड़ सकती है. लोग आशंका जता रहे हैं कि कहीं प्रदेश भी अपराध और नशे के रास्ते पर न बढ़ जाए, जिसे लेकर समय रहते सतर्क होना बेहद जरूरी है.
