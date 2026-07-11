जमीन विवाद में तलवार लहराया, महिला को धमकी, एफआईआर दर्ज
बसदेई चौकी क्षेत्र के गंगोटी गांव की महिला की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 11, 2026 at 11:28 AM IST
सूरजपुर: जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति द्वारा खुलेआम तलवार लहराकर महिला को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपराध दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
जमीन विवाद में महिला को डराने धमकाने की कोशिश
दरअसल पूरा मामला बसदेई चौकी क्षेत्र के गंगोटी गांव का है. गांव की रहने वाली बाबी देवांगन अपने खेत में जुताई-बुवाई कराने पहुंची थीं. इसी दौरान उनके चाचा ससुर अपनी पत्नी के साथ मौके पर पहुंचे और खेत को अपनी जमीन बताते हुए विवाद करने लगे.
आरोप है कि चाचा ससुर ने हाथ में तलवार लेकर महिला को डराने-धमकाने की कोशिश की और गाली-गलौज भी की. घटना के दौरान मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वीडियो में एक व्यक्ति हाथ में तलवार लहराते हुए दिखाई दे रहा है, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में भय का माहौल बन गया. हालांकि इस दौरान किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन हथियार लहराकर धमकाने की घटना ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
वीडियो देखने के बाद सूरजपुर पुलिस का एक्शन
इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और आरोपी की पतासाजी जारी है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
जमीनी विवाद में एफआईआर
एडिशनल एसपी योगेश कुमार देवांगन ने बताया कि एक महिला ने शिकायत की है कि उसके चाचा ससुर जमीन को लेकर वाद विवाद और गालीगलौज कर रहे हैं, तलवार लहरा रहे हैं. शिकायत पर पुलिस टीम पहुंची थी. एफआईआर दर्ज की गई है. इस मामले की वजह जमीनी विवाद है. अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है. आरोपी की तलाश की जा रही है. जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.