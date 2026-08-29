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स्वाइन फ्लू के लिए तैयार है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जांच की सुविधा के साथ आइसोलेशन वार्ड भी बनाया

कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वाइन फ्लू का कोई भी मरीज नहीं है लेकिन निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है.

SWINE FLU KORBA
कोरबा स्वाइन प्लू (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 29, 2026 at 11:02 AM IST

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कोरबा: प्रदेश के साथ ही कोरबा जिले में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. स्वाइन फ्लू के लक्षण सामान्य बुखार की तरह ही होते हैं लेकिन बुखार लगातार बने रहने पर स्वाइन फ्लू का खतरा हो सकता है. मरीजों को जांच की सलाह दी जा रही है. कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वाइल फ्लू की जांच और इलाज की तैयारी कर ली गई है. वायरस की जांच के लिए अलग लैब बनाया गया है. आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया गया है.

कोरबा जिले से कुल 5 मरीज एक एक्टिव

फिलहाल कोरबा जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वाइन फ्लू का कोई भी मरीज नहीं है, लेकिन निजी अस्पतालों में इसके मामले सामने आए हैं जबकि कुछ मरीज कोरबा जिले के निवासी है लेकिन उनका इलाज रायपुर में चल रहा है, जिन्हें भी अब डिस्चार्ज कर दिया गया है. कोरबा जिले से स्वाइन फ्लू के कुल मिलाकर 5 मरीज सामने आ चुके हैं लेकिन फिलहाल केवल एक मरीज एक्टिव है. संक्रमण न फैले इसके लिए एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है.

कोरबा स्वाइन फ्लू का इलाज (ETV Bharat Chhattisgarh)

अस्पताल में स्वाइन फ्लू के जांच की पूरी सुविधा है. अलग से आइसोलशन वार्ड भी तैयार कर लिया गया है, हालांकि फिलहाल हमारे पास कोई मरीज नहीं हैं, लेकिन सक्रिय मरीज बढ़ने की स्थिति में हमारे पास पूरी तैयारी है-डॉ गोपाल सिंह कंवर, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा

तीसरे स्टेज में पहुंचने पर दी जाती है जांच और दवा की सलाह

स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन के अनुसार स्वाइन फ्लू में जांच की पुष्टि होने पर मरीज जब तीसरे स्टेज में पहुंच जाता है. तभी उसे स्वाइन फ्लू की दवा दी जाती है, सामान्य तौर पर यह आम बुखार की तरह होता है, लेकिन लगातार बुखार बने रहने पर जब निमोनिया के लक्षण दिखाई देने लगते हैं. तब मरीज की जांच में पुष्टि के बाद स्वाइन फ्लू की दवा दी जाती है. सामान्य तौर पर पहले दूसरे स्टेज में मरीज बुखार वाली दवा से ही ठीक हो जाते हैं. हालांकि स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन का पालन करते हुए मरीजों की जांच एवं इलाज के लिए तैयारी करने का दावा कर रहा है.

वायरल फीवर में सावधानी जरूरी

स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता के बीच चिकित्सकों ने वायरल फीवर से पीड़ित लोगों को लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करने की सलाह दी है. लगातार बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ या अन्य संबंधित लक्षण बने रहने पर चिकित्सकीय परामर्श लेने और जरूरत पडऩे पर एच1एन1 की जांच कराने पर जोर दिया जा रहा है.

छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मरीज

1 जनवरी से 27 अगस्त 2026 तक की स्थिति में जिलेवार कुल पॉजिटिव व सक्रिय मरीज

जिलास्वाइन फ्लू के कुल मरीजसक्रिय (Active) मरीज
रायपुर516
बिलासपुर122
धमतरी74
दुर्ग72
रायगढ़52
कोरबा 51
बेमेतरा31
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