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स्वाइन फ्लू को लेकर तैयार दून अस्पताल, 130 आईसीयू बेड, जांच किट्स भी पूरी

देहरादून: जिले में अब तक चालीस रोगी स्वाइन फ्लू के पाए गए हैं. स्वाइन फ्लू के खतरे से निपटने के लिए दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय अलर्ट मोड पर आ गया है. एच1एन1 के फैलाव को रोकने, मरीजों की समय पर जांच करने और अस्पताल में बेहतर उपचार की सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

स्वाइन फ्लू को लेकर जानकारी देते हुए अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रविन्द्र सिंह बिष्ट ने बताया सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का दून अस्पताल पहले से ही फॉलो कर रहा है. रिक्वायरमेंट गाइडलाइन में बताई गई सभी जरूरी स्वास्थ्य सामग्रियां पहले से ही दून अस्पताल में उपलब्ध हैं.

देहरादून में स्वाइन फ्लू तैयारी (ETV Bharat)

उन्होंने बताया जांच के लिए जरूरी पीसीआर किट और आरटीपीसीआर किट कोरोना काल से मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है. उन्होंने बताया इलाज से लेकर सावधानी बरतने के लिए जिन उपकरणों की जरूरत होती है, ऐसे सभी उपकरण अस्पताल में अवेलेबल हैं. उन्होंने बताया कोरोना काल से ही अस्पताल में आवश्यक प्रोटोकॉल लागू हैं, जैसे N-95 मास्क, पीपीई किट, आईसीयू और ऑक्सीजन सप्लाई की उपलब्धता.