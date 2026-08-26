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गौतमबुद्धनगर में स्वाइन फ्लू का प्रकोप, अब तक 120 मामले आए सामने, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग

नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली-एनसीआर समेत गौतमबुद्धनगर में स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है. जिले में अब तक स्वाइन फ्लू (H1N1) के 120 मामले सामने आ चुके हैं. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. विभाग ने आम जनता के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी करते हुए सावधानी बरतने की अपील की है, साथ ही जिले के अस्पतालों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं. जिले में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के अनुसार, यह H1N1 वायरस जनित बीमारी है जो खांसने-छींकने और ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आने से तेजी से फैलती है. स्वाइन फ्लू एक वायरल डिजीज है, जो H1N1 वायरस के कारण होता है. इसके प्रमुख लक्षण हैं. नाक से पानी आना, बुखार, सिरदर्द और उल्टी होना. यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है... खांसते-छींकते वक्त रुमाल या टिशू रखें, भीड़भाड़ से बचें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा न लें. हमारे यहां 20 बेड का वेंटिलेटर युक्त ICU तैयार है और पेरिफेरी के सभी डॉक्टर अलर्ट पर हैं.