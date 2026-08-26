गौतमबुद्धनगर में स्वाइन फ्लू का प्रकोप, अब तक 120 मामले आए सामने, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग
यह H1N1 वायरस जनित बीमारी है, जो खांसने-छींकने और ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आने से तेजी से फैलती है.
Published : August 26, 2026 at 2:35 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली-एनसीआर समेत गौतमबुद्धनगर में स्वाइन फ्लू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है. जिले में अब तक स्वाइन फ्लू (H1N1) के 120 मामले सामने आ चुके हैं. बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. विभाग ने आम जनता के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी करते हुए सावधानी बरतने की अपील की है, साथ ही जिले के अस्पतालों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं. जिले में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता बढ़ा दी है.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के अनुसार, यह H1N1 वायरस जनित बीमारी है जो खांसने-छींकने और ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आने से तेजी से फैलती है. स्वाइन फ्लू एक वायरल डिजीज है, जो H1N1 वायरस के कारण होता है. इसके प्रमुख लक्षण हैं. नाक से पानी आना, बुखार, सिरदर्द और उल्टी होना. यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है... खांसते-छींकते वक्त रुमाल या टिशू रखें, भीड़भाड़ से बचें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा न लें. हमारे यहां 20 बेड का वेंटिलेटर युक्त ICU तैयार है और पेरिफेरी के सभी डॉक्टर अलर्ट पर हैं.
जिला अस्पताल में भी सर्दी-बुखार के लक्षण वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है. अस्पताल प्रशासन ने प्राथमिक स्तर पर सिंप्टोमेटिक इलाज की व्यवस्था की है और गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के परीक्षण के लिए चाइल्ड पीजीआई को रेफरल केंद्र बनाया है. अस्पताल में फ्लू के लक्षण वाले मरीजों को शुरुआती उपचार दिया जा रहा है. गंभीर लक्षण दिखने पर टेस्टिंग के लिए चाइल्ड पीजीआई भेजा जाता है. अस्पताल में 20 बेड का आइसोलेशन बैकअप हमेशा तैयार रहता है, जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत बढ़ाया जा सकता है. लोग बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक लेने से बचें.
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