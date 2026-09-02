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यमुनानगर में स्वाइन फ्लू की दस्तक, 6 केस सामने आए, जांच किट नदारद

हरियाणा में स्वाइन फ्लू की दस्तक के बीच यमुनानगर में टेस्टिंग किट उपलब्ध नहीं है.

SWINE FLU HITS YAMUNANAGAR
स्वाइन फ्लू के लिए यमुनानगर में अस्पताल तैयार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 2, 2026 at 4:48 PM IST

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यमुनानगर: जिले में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के 6 केस सामने आ चुके हैं. इनमें से दो मरीज पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती हैं, जबकि बाकी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है. खास बात यह है कि जिला स्वास्थ्य विभाग के पास फिलहाल स्वाइन फ्लू की जांच के लिए किट उपलब्ध नहीं है. ऐसे में सैंपल जांच के लिए पंचकूला भेजे जा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.

जिला अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयारः यमुनानगर में स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है. अब तक जिले में 6 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इनमें से दो मरीज पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन हैं, जबकि अन्य मरीजों की हालत स्थिर है. जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए 10 बेड का अलग आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है.

यमुनानगर में स्वाइन फ्लू (ETV Bharat)

दो मरीज पीजीआई में भर्तीः डिप्टी सीएमओ डॉ. सुशीला सैनी ने बताया कि “जो 6 पेशेंट अभी तक डायग्नोज हुए हैं, उनमें से दो अभी पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिट हैं, बाकी पेशेंट स्टेबल हैं. हमारे यहां स्वाइन फ्लू के इलाज के पर्याप्त प्रबंध हैं और 10 बेड का अलग आइसोलेटेड वार्ड तैयार किया गया है.”

जांच के लिए पंचकूला भेजे जा रहे हैं सैपलः स्वाइन फ्लू की जांच को लेकर फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के सामने किट की कमी है. विभाग के पास जांच किट उपलब्ध नहीं है और इसके लिए ऑर्डर किया गया है. अधिकारियों के मुताबिक करीब तीन से चार दिन में किट उपलब्ध होने की उम्मीद है. तब तक मरीजों के सैंपल पंचकूला सेक्टर-6 स्थित सरकारी अस्पताल में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं. किट आने के बाद यमुनानगर सिविल अस्पताल में जांच की सुविधा निशुल्क उपलब्ध होगी.

फिलहाल हमारे पास स्वाइन फ्लू की किट उपलब्ध नहीं है. हमने उसके लिए ऑर्डर किया हुआ है. तीन-चार दिन में किट आ जाएगी. अभी टेस्टिंग पंचकूला सेक्टर-6 सरकारी अस्पताल से करवाई जा रही है. किट आने के बाद यमुनानगर में यह सुविधा निशुल्क उपलब्ध होगी.-डॉ. सुशीला सैनी, डिप्टी सीएमओ

लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करेंः डॉक्टरों के बताया कि "स्वाइन फ्लू में खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. ये लक्षण सामान्य वायरल में भी हो सकते हैं, लेकिन तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी, छाती जाम होने या निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को संक्रमण से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है."

डॉक्टरों की सलाहः खांसी, जुकाम और बुखार स्वाइन फ्लू के मुख्य लक्षण हैं. अगर बुखार तेज हो, छाती पूरी तरह जाम हो जाए या निमोनिया जैसी स्थिति नजर आए तो तुरंत जांच करवानी चाहिए. बच्चों और वृद्धों को विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है. भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और मास्क का इस्तेमाल करें.

संक्रमण से बचाव के लिए सतर्कता अहमः स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि "स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए अस्पताल में दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक और जरूरी व्यवस्थाएं मौजूद हैं. लेकिन संक्रमण से बचाव में लोगों की सतर्कता सबसे अहम है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों को भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रखने और लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की गई है."

बच्चों-बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपीलः यमुनानगर में स्वाइन फ्लू के 6 केस सामने आ चुके हैं. जांच किट का इंतजार है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इलाज और मरीजों को आइसोलेट करने के पर्याप्त इंतजाम हैं. ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों से सावधानी बरतने और खासकर बच्चों-बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है.

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