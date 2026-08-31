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मेरठ में स्वाइन फ्लू की दस्तक, 16 मरीज अब तक मिले पॉजिटिव

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्वाइन फ्लू (H1N1) के 16 मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. कुल 54 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की माइक्रोलाजी लैब में आरटी-पीसीआर जांच के लिए भेज गई है, जिनमें से 16 मरीजों की रिपोर्ट अब-तक पॉजिटिव मिली है, जिसके बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है.



दिल्ली-एनसीआर समेत राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू (H1N1) तेजी से फैल रही है. मेरठ स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक करीब छह साल बाद मेरठ में स्वाइन फ्लू (H1N1) की रफ्तार जिले में बढ़ी थी. मेरठ में साल 2000 में लगभग 100 मामले स्वाईन फ्लू के मिले थे.



विशेषज्ञों के का मानना है कि आनुवंशिक संरचना में हल्के बदलाव के कारण इस बार वायरस सक्रिय हुआ है. इसी बदलाव के चलते लोगों की पुरानी प्रतिरोधक क्षमता वायरस इस नए स्वरूप के खिलाफ कम प्रभावी साबित हो रही है.

जिला सर्विलांश अधिकारी डॉक्टर सुधीर ने बताया कि मेरठ में स्वाइन फ्लू (H1N1) का पहला केस जुलाई महीने में सामने आया था. जुलाई से अब-तक जिले में 54 संदिग्ध मरीजों के सैंपल लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की माइक्रोलाजी लैब में आरटी-पीसीआर जांच के लिए भेजे गए है, जिनमें 16 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है.

उन्होंने बताया कि दिल्ली में संक्रमण काफी फैल चुका है. एक लाख से अधिक यात्री अकेले नमो भारत से ही दिल्ली से मेरठ के बीच आवाजाही करते हैं. ऐसे में बेहद जरूरी है कि मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये संक्रमण खांसने और छीकने से भी फैलता है. ऐसे में ये आवश्यक है कि जब भी भीड़भाड़ से निकलें तो चेहरे पर मास्क अवश्य लगाएं. इससे संक्रमण से बचा जा सकें.



अगर किसी मरीज को सर्दी, जुखाम, बुखार, खांसी, गले में खराश हो सकती है. सीएमओ रामप्रसाद का कहना है कि जिला अस्पताल में सेपरेट आइसोलेश वार्ड बनाया गया है. जिन लोगों को ऐसी समस्याएं हो रही है वह लोग जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज की फ्लू ओपीडी में जाकर संपर्क कर सकते हैं. जिला चिकित्सालय में अलग से फ्लू ओपीडी शुरू की गई है, जिससे कि संक्रमितों की समय से पहचान करके उनका उपचार किया जा सके.