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छिंदवाड़ा में स्वाइन फ्लू से एक की मौत, मृतक को अचानक सांस लेने में हो रही थी तकलीफ, संपर्क में रहे लोगों के लिए गए सैंपल

सांकेतिक तस्वीर ( IANS )

छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेस के छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू से पीड़ित एक मरीज की मौत हो गई है. मरीज का छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था. मरीज की मौत के बाद छिंदवाड़ा स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है. इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है. मृतक के संपर्क में जो लोग थे उनका भी सैंपल जांच के भेजा गया था जो नेगेटिव आया है. मृतक को सांस लेने की समस्या हो रही थी, जिसके बाद पूरे परिवार की भी जांच कराई गई.