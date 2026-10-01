छिंदवाड़ा में स्वाइन फ्लू से एक की मौत, मृतक को अचानक सांस लेने में हो रही थी तकलीफ, संपर्क में रहे लोगों के लिए गए सैंपल
स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीज पहले ठीक हुआ, फिर अचानक सांस लेने में होने लगी तकलीफ, मौत के बाद पत्नी के भी लिए गए सैंपल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 7:52 AM IST
छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेस के छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू से पीड़ित एक मरीज की मौत हो गई है. मरीज का छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था. मरीज की मौत के बाद छिंदवाड़ा स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है. इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है. मृतक के संपर्क में जो लोग थे उनका भी सैंपल जांच के भेजा गया था जो नेगेटिव आया है. मृतक को सांस लेने की समस्या हो रही थी, जिसके बाद पूरे परिवार की भी जांच कराई गई.
अचानक सांस लेने में होने लगी थी तकलीफ
छिंदवाड़ा जिला अस्पताल की सिविल सर्जन डॉक्टर कंचन दुबे ने बताया, '' अमरवाड़ा के एक मरीज को स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल के आईसीयू में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. उनकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा था लेकिन अचानक उन्हें 'अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस' मतलब सांस लेने में अचानक अत्यधिक कठिनाई होने लगी. फेफड़ों में इस गंभीर समस्या के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी मौत हो जाती है.''
पत्नी का भी स्वाइन फ्लू कराया
सिविल सर्जन डॉक्टर कंचन दुबे ने बताया, '' मृतक के संपर्क में आने वाले सभी लोगों का स्वाइन फ्लड टेस्ट किया गया है. उनकी पत्नी का एक बार पहले टेस्ट कराया गया था जो नेगेटिव आया था लेकिन पति की मौत के बाद दोबारा से टेस्ट कराया है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पीड़ित मरीज का घर भी गांव से अलग एकांत में था इसलिए ज्यादा लोग उनके संपर्क में नहीं आए थे. बाकी लोगों के टेस्ट नेगेटिव आए हैं.
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आइसोलेशन वार्ड को सेनेटाइज कर किया गया सील
सिविल सर्जन डॉक्टर कंचन दुबे ने आगे बताया, '' बुजुर्ग की उम्र लगभग 70 साल थी. जिस वार्ड में उन्हें आइसोलेटेड किया गया था उसे सेनीटाइज कर सील कर दिया गया है. इसके साथ ही सभी स्टाफ को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है. स्वाइन फ्लू (H1N1) इन्फ्लूएंजा ए वायरस के कारण मनुष्यों में होने वाली एक श्वाशन संबंधी बीमारी है, जो सूअरों में पाए जाने वाले वायरस से मिलती-जुलती है.''