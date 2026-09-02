आगरा में स्वाइन फ्लू की दस्तक; बुजुर्ग महिला मिली संक्रमित, परिजन आइसालेट
प्रभारी सीएमओ डॉ. अमित रावत ने बताया कि कमला नगर निवासी वृद्धा की स्वाइल फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटव आई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 8:49 PM IST|
Updated : September 2, 2026 at 9:52 PM IST
आगरा : ताजनगरी में बुधवार को स्वाइन फ्लू ने भी दस्तक दे दी है. पांच दिन से बुखार से ग्रसित वृद्ध महिला को स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है. जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने वृद्धा का उपचार शुरू कर दिया है. इसके साथ ही वृद्धा और उसके परिजनों को होम आइसोलेट कर दिया गया है. आगरा में स्वाइन फ्लू का यह पहला मरीज मिला है.
प्रभारी सीएमओ डॉ. अमित रावत ने बताया कि कमला नगर निवासी वृद्धा की स्वाइल फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटव आई है. वृद्धा चार-पांच दिन से बुखार से ग्रसित थीं. एक चिकित्सक से उपचार के बाद भी जब हालत में सुधार नहीं हुआ, बुखार में आराम नहीं मिला, इस पर परिजन बुधवार दोपहर में वृद्धा को एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में लेकर पहुंचे. जहां पर चिकित्सक ने वृद्धा के लक्षण देखकर स्क्रीनिंग कराई.
उन्होंने बताया कि वृद्धा को तेज बुखार के साथ ही उसकी सांस फूल रही थी. जो स्वाइन फ्लू के गंभीर लक्षण में आते हैं. इसके बाद वृद्धा की जांच के लिए सैंपल लिया गया. एसएन मेडिकल कॉलेज की लैब में सैंपल की जांच कराई गई. जांच रिपोर्ट में वृद्धा स्वाइन फ्लू पॉजिटव मिली हैं.
नोडल अधिकारी डॉ. सुरेंद्र मोहन प्रजापति ने बताया कि वृद्धा कैसे स्वाइन फ्लू संक्रमित हुई हैं, इसकी जांच कराई जा रही है. इसके साथ ही वृद्धा के परिजनों से भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गये हैं. शहर की जनता को स्वाइन फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है. यह एक सामान्य फ्लू की तरह है. जिले में स्वाइन फ्लू का यह पहला केस है. जिले में रैपिड रिस्पांस टीम सक्रिय है. हालत में सुधार ना होने पर मरीज को आइसोलेट वार्ड में भर्ती कराया जाएगा. जनता से अपील है कि अपने परिवार या आस-पास में संदिग्ध मरीज मिलने पर कंट्रोल रूम के 9458569043 और 0562-260412 (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) पर जानकारी दें.
स्वाइन फ्लू के लक्षण
- तेज बुखार आना.
- तेज खांसी होना.
- गले में खराश व दर्द होना.
- तेज सिरदर्द होना.
- शरीर में दर्द होना.
- थकान व कमजोरी महसूस होना.
- नाक बहना या बंद होना.
- उल्टी या दस्त होना.
- सुस्ती और चिड़चिड़ापन होना.
- सांस लेने में कठिनाई.
- सीने में लगातार दर्द या दबाव
- तेज चक्कर आना.
- होंठ व चेहरा नीला पड़ना.
आगरा में स्वाइन फ्लू का हाईअलर्ट, नहीं मिली स्वास्थ्य विभाग की टीम : केरल, कर्नाटक, दिल्ली और एनसीआर में लगातार स्वाइन फ्लू के मरीज मिल रहे हैं. यूपी सरकार ने स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया है. जिस पर आगरा में स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया कि ताजमहल और फतेहपुर सीकरी पर संदिग्ध मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है. जिससे आगरा में पर्यटक के साथ स्वाइन फ्लू को रोका जा सके. ईटीवी भारत की टीम ने मंगलवार को ताजमहल पर स्वाइन फ्लू अलर्ट की हकीकत जानी. पूर्वी और पश्चिमी एंट्री गेट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ही नहीं मिली.
आगरा के प्रभारी सीएमओ डॉ. अमित रावत ने बताया कि दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने के बाद आगरा में सतर्कता बढ़ाई गई है. इस बारे में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को शासन से आई नई गाइडलाइन की जानकारी दी है. जिससे कड़ाई से गाइडलाइन का पालन कराया जा सके.
उन्होंने बताया कि आगरा पर्यटन नगरी है, ऐसे में यहां रोजाना देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं. स्वास्थ्य विभाग ने ताजमहल और फतेहपुर सीकरी जैसे पर्यटन स्थलों पर देशी-विदेशी पर्यटकों की स्क्रीनिंग की शुरूआत की है. इसके साथ ही इलाज के लिए जरूरी दवा टैमीफ्लू की 5000 टैबलेट का ऑर्डर दिया है. जिससे अस्पताल में इसकी कोई कमी ना हो.
उन्होंने बताया कि शासन के जारी अलर्ट को लेकर एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड किया जा चुका है. शासन से मिली नई गाइडलाइन के मुताबिक, हर सर्दी-जुकाम वाले मरीज की स्वाइन फ्लू जांच नहीं करनी है. सिर्फ गंभीर लक्षण वाले मरीजों की ही जांच अभी की जाएगी.
उन्होंने बताया कि अगर मरीज को सांस लेने में तकलीफ, छाती में तेज दर्द, लगातार तेज बुखार जैसे लक्षण हैं तो उसे संदिग्ध मानकर स्वाइन फ्लू की जांच के लिए सैंपल लिया जाएगा. इसके साथ ही सभी अस्पताल और लैब संचालकों को भी निर्देश दिए हैं कि स्वाइन फ्लू की किसी मरीज में पुष्टि होने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचना दें.
संचारी रोग के नोडल अधिकारी डॉ. सुरेंद्र मोहन प्रजापति ने बताया कि स्वाइन फ्लू एक सामान्य वायरल फीवर है. जिससे घबराने की जरूरत नहीं है. जिस मरीज में गंभीर लक्षण हैं, उनकी जांच या जो हाल ही में दिल्ली के स्वाइन फ्लू प्रभावित क्षेत्रों से आए हैं उनकी जांच प्राथमिकता पर करनी है. इस बारे में आईएमए को गाइडलाइन भेजी गई है. लोगों से अपील है कि यदि सर्दी और खांसी के साथ जुकाम व बुखार है तो सतर्क रहें. भीड़ वाले स्थानों पर नहीं जाएं. मास्क लगाएं. जिससे संक्रमण नहीं फैले.
हेल्पलाइन नंबर जारी : आगरा सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि स्वाइन फ्लू को लेकर जिले में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गये हैं. नंबर पर कोई भी व्यक्ति स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मरीज के बारे में जानकारी दे सकते हैं. जिसमें किसी मरीज में स्वाइन फ्लू के गंभीर लक्षण दिखें तो तत्काल कंट्रोल रूम नंबर 9458569043 और 0562-2600412 सूचना दें. इन दोनों ही हेल्पलाइन नंबर पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं. जिससे तत्काल रैपिड रिस्पांस टीम मौके पर पहुंचेगी.
एएसआई और सीआईएसएफ कर्मचारियों ने कहा कि ताजमहल परिसर की डिस्पेंसरी में शायद स्क्रीनिंग हो रही होगी. जब ईटीवी भारत की टीम ताजमहल परिसर की डिस्पेंसरी पहुंची तो वहां पर मौजूद स्टाफ स्वाइन फ्लू अलर्ट और स्क्रीनिंग के बारे में अनजान था.
कर्नाटक से आए पर्यटक गौतम ने बताया कि कई राज्य में स्वाइन फ्लू के लगातार मरीज मिल रहे हैं. यूपी में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट के बारे में पढ़ा था. लेकिन, ताजमहल पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. ना यहां पर कोई मास्क लगा रहा है और ना ही स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर है.
एमपी के बुरहानपुर से आए पर्यटक रमेश ने बताया कि यहां पर स्वाइन फ्लू को लेकर व्यवस्था नहीं है. यहां पर मास्क नहीं लगाने पर कोई टोक भी नहीं रहा है. मास्क लगाना चाहिए. जो हमें स्वाइन फ्लू संक्रमण से बजाएगा.
पर्यटक शिशि भानु सिंह ने बताया कि ताजमहल घूम कर आए हैं. यहां पर अलर्ट जैसा कुछ नहीं दिख रहा है. कोई मास्क लगाए है तो कोई नहीं लगा रहा है. स्वास्थ्य विभाग और जिम्मेदार विभाग को जागरुक करना चाहिए.
एनआरआई संजय शर्मा ने बताया कि स्वाइन फ्लू को लेकर यूपी में अलट जारी है. यहां पर प्रशासन की ओर से कोई एडवाइजरी ना तो डिस्प्ले की गई है और ना ही उसका एनाउंमेंट हो रहा है. इसके साथ ही मास्क भी कोई पर्यटक नहीं लगा रहा है. उन्होंने कहा कि गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराया जाए.
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