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मथुरा में स्वाइन फ्लू केस बढ़े तो भरतपुर अलर्ट, RBM में 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार

आइसोलेशन वार्ड इस तरह तैयार रखा गया है कि स्वाइन फ्लू के मरीजों को तुरंत इसमें शिफ्ट किया जा सके, ताकि संक्रमण नहीं फैले.

SWINE FLU ALERT BHARATPUR
अस्पताल का आइसोलेशन वार्ड (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2026 at 3:59 PM IST

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भरतपुर: पड़ोसी राज्य के मथुरा में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद भरतपुर में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. वायरल सीजन के बीच H1N1 संक्रमण की आशंका को देखते हुए अस्पताल में 30 बेड का अलग आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है. बच्चों और वयस्कों के लिए स्वाइन फ्लू के उपचार में इस्तेमाल होने वाली टैमी फ्लू दवा का पर्याप्त स्टॉक भी उपलब्ध बताया गया है. हालांकि, भरतपुर में फिलहाल स्वाइन फ्लू का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है. राज्य सरकार की ओर से स्वाइन फ्लू को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है. इसी के तहत अस्पताल में संभावित मरीजों के उपचार और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं. वायरल संक्रमण के इस सीजन में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षणों वाले मरीजों पर विशेष नजर रखी जा रही है.

30 बेड का अलग वार्ड: आरबीएम अस्पताल के पीएमओ डॉ नगेन्द्र भदौरिया ने बताया कि स्वाइन फ्लू के संभावित मरीजों को अन्य मरीजों से अलग रखने के लिए अस्पताल की छठी मंजिल पर 30 बेड का सीजनल डिजीज वार्ड तैयार किया गया है. किसी मरीज में H1N1 की पुष्टि होने पर उसे जरूरत के अनुसार इस आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जा सकेगा. डॉ नगेन्द्र ने बताया कि वार्ड को इस तरह तैयार रखा गया है कि स्वाइन फ्लू के मरीजों को अलग रखकर उनका उपचार किया जा सके और संक्रमण के दूसरे मरीजों तक फैलने की आशंका को कम किया जा सके.

आरबीएम अस्पताल के पीएमओ डॉ नगेन्द्र भदौरिया (ETV Bharat Bharatpur)

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भरतपुर में केस नहीं: डॉ नगेन्द्र ने बताया कि अभी तक भरतपुर में स्वाइन फ्लू का कोई डायग्नोस या पुष्ट मामला सामने नहीं आया है. जिन मरीजों में लक्षण स्वाइन फ्लू से मिलते-जुलते दिखाई दे रहे हैं, उन्हें चिकित्सकीय आकलन के आधार पर उपचार दिया जा रहा है. वायरल सीजन में कई तरह के वायरल संक्रमण सक्रिय रहते हैं और इनके लक्षण एक-दूसरे से मिल सकते हैं. ऐसे में लक्षणों के आधार पर संभावित मरीजों को चिह्नित कर सावधानी बरती जा रही है.

बच्चों और बड़ों के लिए टैमी फ्लू उपलब्ध: डॉ नगेन्द्र ने बताया कि अस्पताल में स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाली टैमी फ्लू दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. बच्चों यानी पीडियाट्रिक आयु वर्ग और वयस्क मरीजों के लिए दवा का स्टॉक रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर उपचार शुरू करने में किसी तरह की परेशानी नहीं आए. उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू की आशंका वाले मरीजों को समय पर चिकित्सकीय सलाह और आवश्यक उपचार मिलना जरूरी है. इसके लिए अस्पताल स्तर पर दवा और आइसोलेशन की व्यवस्था तैयार रखी गई है.

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मथुरा में मामले सामने आने से बढ़ी चिंता: पीएमओ ने बताया कि भरतपुर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश के मथुरा में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आने के बाद यहां भी सतर्कता बढ़ा दी है. खासकर ऐसे समय में जब वायरल संक्रमण के मामले सामान्य तौर पर बढ़ते हैं. H1N1 संक्रमण की पहचान और रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है.

सर्दी-खांसी होने पर मास्क लगाएं: डॉ नागेंद्र ने सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण होने पर सावधानी बरतने की सलाह दी है. स्वाइन फ्लू श्वसन तंत्र से जुड़ा संक्रमण है और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क तथा सांस के जरिए निकलने वाली बूंदों से फैल सकता है. ऐसे में बीमारी के शुरुआती दिनों में दूसरे लोगों के संपर्क में आने से बचना, मास्क पहनना और परिवार के सदस्यों से अनावश्यक नजदीकी कम रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने में मदद कर सकता है. खासकर घर में बुजुर्ग, छोटे बच्चे या अन्य संवेदनशील सदस्य हों तो अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है.

तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें: पीएमओ ने लोगों से अपील की है कि सर्दी-खांसी, बुखार या अन्य वायरल लक्षण दिखाई देने पर खुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लें. लक्षणों को नजरअंदाज करने के बजाय समय पर जांच और उपचार शुरू होने से संक्रमण को गंभीर होने से रोकने में मदद मिल सकती है.

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